Koprivica: Neka bude miran i zakonit izborni dan

Podgorica, (MINA) – Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pozvao je biračke odbore, opštinske i Državnu izbornu komisiju da sjutra ostave po strani političke razlike i da se posvete zakonitom sprovođenju izbornog postupka.

Izvršni direktor CDT-a Dragan Koprivica kazao je da ključni interes organa za sprovođenje izbora mora biti zakonit i fer izborni dan.

„Pozivamo kandidate koji učestvuju u drugom krugu izbora, njihove simpatizere i aktiviste, da se zakonito ponašaju u toku izbornog dana, da uklone svoje štabove od biračkih mjesta, da se uzdrže od nasilja i da omoguće biračima da slobodno i neometano glasaju“, rekao je Koprivica.

CDT je apelovao na tužilaštvo i policiju na uzdržanost od prekomjernih reakcija u toku izbornog dana, ali i na aktivan odnos prema eventualnim počiniocima krivičnih djela na i oko biračkih mjesta, kao i svih počinilaca djela koja se tiču izbornog procesa.

„Njihov zadatak je, da sa svoje strane, omoguće zakonit izborni proces ali i osjećaj bezbjednosti svih učesnika izbora i građana Crne Gore“, dodao je Koprivica.

CDT je apelovao i na Ministarstvo unutrašnjih poslova da omogući nesmetano funkcionisanje sajta biraci.me i kol centra kako bi birači mogli da provjere na kojem biračkom mjestu glasaju.

„Svako ko drži do demokratskih vrijednosti i pravila uzdržaće se i od proslava koje na bilo koji način mogu poremetiti izbornu atmosferu ili provocirati neistomišljenike. Pobjednik na izborima imaće vremena za slavlje i nakon izborne noći“, dodao je Koprivica.

On je podsjetio građane na njihovo pravo da glasaju po svom ubjeđenju i da niko nema pravo da nedozvoljenim sredstvima utiče na njihov izbor – da li će izaći na izbore i za koga će glasati.

„Moć je u njihovim rukama, oni su sami iza glasačkog paravana i tamo slobodni da podrže koga god žele“, poručio je on.

Koprivica je kazao da CDT u toku izbornog dana neće organizovati klasične konferencije za novinare, ali da javnost neće biti uskraćena niti za jednu važnu činjenicu o izbornom procesu.

Kako je kazao, sve informacije o izborima, odziv birača, informacije o eventualnim kršenjima, lažnim vijestima i rezultati izbora uživo biće dostupni na Jutjub /YouTube/ kanalu CDT-a, kao i na nalozima na društvenim mrežema i sajtovima www.cdtmn.org i raskrinkavanje.me.

Koprivica je naveo da u CDT-u priželjkuju “dosadan” izborni dan bez tenzija i kršenja, sličan onome u prvom krugu izbora, ali i da poručuju svima koji eventualno planiraju da vrše protivzakonite radnje da su dobro pripremljeni i organizovani i da će javnost i nadležne organe obavijestiti o svim takvim pokušajima.

„Pozivamo građane ali i medijske kuće da budu oprezni i da ne nasijedaju na lažne vijesti koje mogu biti plasirane sa željom da se remeti izborni proces, podižu tenzija ili izaziva panika. Pozivamo ih da nam sumnjive objave odmah dostave, kako bi ih tim našeg portala Raskrinkavanje.me provjerio“, kazao je Koprivica.

On je istakao da CDT građane koji smatraju da su im prava u toku izbornog dana na bilo koji način ugrožena, ohrabruje da o tome obavijeste nadležne državne organe, tužilaštvo i policiju.

„Ili da neophodne informacije dostave nama (kroz učešće u našoj izbornoj zajednici na YouTube kanalu CDT CrnaGora) i na taj način hrabro brane svoja osnovna građanska prava“, rekao je Koprivica.

