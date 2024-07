Koprivica: Evropska integracija najpouzdaniji put do stabilnosti

Podgorica, (MINA) – Evropska integracija Zapadnog Balkana najpouzdaniji je put do stabilnosti, ocijenio je potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica u razgovaru sa ambasadorom Sjeverne Makedonije u Crnoj Gori, Zećirom Ramčilovićem.

Kako je saopšteno iz kabineta Koprivice, na sastanku su razmotrene ključne inicijative i ciljevi koje Vlada planira da ostvari, kao i mogućnosti za dodatno unapređenje saradnje dvije prijateljske države.

„U prijateljskom razgovoru istaknuta je važnost reformi za dalji napredak crnogorskog društva“, kaže se u saopštenju.

Koprivica je naglasio da postoji predanost Vlade u borbi protiv korupcije, unapređenju pravosuđa i reformi pravnog sistema u skladu sa evropskim standardima.

On je kazao da je Vlada Crne Gore opredijeljena za dijeljenje iskustva iz pregovaračkog procesa sa EU.

„Naglasio je i da je evropska integracija Zapadnog Balkana najpouzdaniji put do stabilnosti, kao i velikih mogućnosti koje donosi zajedničko tržište“, navodi se u saopštenju.

Ramčilović je potvrdio snažnu podršku Sjeverne Makedonije na putu integracija Crne Gore u Evropsku uniju, ali i odao priznanje dosadašnjim naporima crnogorske Vlade u sprovođenju reformi.

„Poseban akcenat stavljen je na važnost zajedničke evropske perspektive, unapređenja saradnje kako na instuticionalnom, tako i na ekonomskom planu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da susret Koprivice i Ramčilovića predstavlja nastavak uspješne saradnje i dijaloga između Crne Gore i Sjeverne Makedonije, kao i da dodatno jača veze i poverenje između dvije prijateljske države u ostvarivanju zajedničkih ciljeva i interesa.

