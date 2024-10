Koprivica: Crna Gora mora biti očišćena od kriminala

Podgorica, (MINA) – Crna Gora mora biti očišćena od kriminala, krijumčarenja i korupcije, poručio je potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica.

On je pozdravio akciju u kojoj su pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, uhapsili četiri osobe osumnjičene za stvaranje kriminalne organizacije, šverc droge i nedozvoljenu trgovinu.

“I Nikšić i Crna Gora moraju biti očišćeni od kriminala, krijumčarenja i korupcije. Niko ne smije biti izuzet od primjene zakona”, naveo je Koprivica na društvenoj mreži X.

On je zaključio da je vladavina prava preduslov sveukupnog napretka društva.

