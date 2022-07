Konjević: Ako usvoji Predlog ugovora sa SPC, Vlada je izgubila većinu

Podgorica, (MINA) – Vlada će, ukoliko bude usvojen Predlog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), izgubiti većinu u parlamentu i biće podnijet zahtjev za skraćenje mandata, poručio je potpredsjednik Vlade Raško Konjević.

„Ukoliko odbijete predlog za dodatne konsultacije, Vlada usvoji ovakav tekst, ova Vlada je izgubila većinu“, kazao je Konjević na sjednici Vlade.

On je rekao da se 35 do 37 poslanika, od njih 46 koji su glasali za 43. Vladu, u političkom smislu ne slaže sa ovakvim tekstom ugovora sa SPC.

„Prema tome, ova vlada je samim tim izgubila legitimitet, a formalno će od političkih subjekata, kroz konsultacije koje će se obaviti, biti podnijet zahtjev za skaraćenje mandata, odnosno izbore“, naveo je Konjević.

On je kazao da će ovo vjerovatno da dovede do određene političke nestabilnosti, koja će Crnu Goru skrenuti sa onoga što su bili ključni prioriteti kod formiranja Vlade.

„Onaj ko misli da je ovo važna tema o kojoj treba danas da glasamo i funkcionalni i na svaki drugi način nosi veći dio odgovornsoti od nas koji smo željeli da imamo dalji dijalog na ovu temu“, poručio je Konjević.

Premijer Dritan Abazović je rekao da ne vodi nigdje ako se Temeljni ugovor ispostavi Vladi kao ultimativna stvar.

On je rekao da preuzima punu odgovornost i da ne pristaje na ucjene

“Nijesam došao da budem ičija ikebana, da me ucjenjuje naročito jedan dio ljudi protiv kojih se ja politički i pravno borim. Ovdje mislim na grupacije iz druge sfere koja je nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova i Zorana Miljanića koji se bori protiv korupcije i organizovanog kriminala”, poručio je Abazović.

On je kazao da će podijeliti odogovrnost za političku nestabilnost, i za ekonomsku nestabilnost na jesen.

“Ja to ne priželjkujem, ako ne bude druge varijante ići ćemo na izbore. Na kakve idemo bez Ustavnog suda, na to će morati da se da odgovor. Ima i prelaznih rješenja, sve je otvoreno. Ali nemojte misliti da ću ucjenama doći u situaciju da se kolebam”, dodao je on Abazović i poručio da ga ucjene neće pokolebati.

On ja kazao da obaranje Vlade odgovara pojedinim strukturama “koje možda imaju veze i sa političkim i koje se ne raduju pravdi u Crnoj Gori“.

