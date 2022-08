Kongres Evrope sad u septembru

Podgorica, (MINA) – Kongres Evrope sad biće održan u septembru, najavio je jedan od lidera tog pokreta Jakov Milatović i poručio da će biti spremni za izbore u oktobru.

Milatović je, gostujući u emisiji Intervju na Televiziji Crne Gore, rekao da se zalaže za prijevremene izbore, ističući da je to jedino pošteno rješenje u aktuelnoj političkoj situaciji.

Prema riječima Milatovića, drugačijeg epiloga od pada Vlade Dritana Abazovića, nije ni moglo biti.

“Ova Vlada je bila potpuno neevropska, iako je nastala u mantri takvog vokabulara. Abazovićeva Vlada je vratila Demokratsku partiju socijalista (DPS)”, rekao je Milatović.

Kako prenosi portal RTCG, on je ocijenio da je Građanski pokret URA “nepotrebno i sasvim nepromišljeno” ušao u savez sa DPS-om.

Milatović je naveo da se ne mogu povlačiti znaci jednakosti između Demokratskog fronta (DF) i DPS-a.

“Zna se da je postojao jedan kompletno izopačen sistem u posljednje tri decenije, i to je odgovornost DPS-a. Ono zbog čega žalimo jeste odnos DF-a prema nekim progresivnim i reformskim programima koje smo donosili”, naveo je Milatović.

Upitan zbog čega Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) nije potpisan za vrijeme vlade Zdravka Krivokapića, on je kazao da tada ugovor nije bio usklađen sa crnogorskim ustavno-pravnim sistemom.

“Drago mi je što je Temeljni ugovor potpisan, i što je to pitanje zaokruženo. Tim je pitanje crkve vraćeno crkvi, a od političkih subjekata sada se očekuje da se bave vladavinom prava i ekonomijom”, rekao je Milatović.

