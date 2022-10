Knežević: Odbor da raspravlja o akciji ANB-a

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Milan Knežević najavio je da će zakazati sjednicu tog skupštinskog tijela povodom akcije Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB).

Knežević je kazao da će na sjednici predložiti saslušanje premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića, ministara vanjskih poslova Ranka Krivokapića, odbrane Raška Konjevića, unutrašnjih poslova Filipa Adžića, vršioca dužnosti (v.d.) direktora ANB-a Save Kentere, v.d. vrhovnog državnog tužioca Maje Jovanović i glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića.

On je naveo da planira da zakaže sjednicu Odbora povodom “nedavnog hapšenja crnogorskih državljana, među kojima je jedan visoki funkcioner Ministarstva vanjskih poslova, zabrane ulaska ambasadora Srbije u Crnu Goru i još 28 stranih državljana, protjerivanja ruskih diplomata”.

“Uz konfuzne i kontroverzne informacije koje dolaze od zvaničnih organa Vlade i SDT-a, uz naglašeni narativ da je ugrožena bezbjednost države, planiram da zakažem sjednicu Odbora za bezbjednost i odbranu”, naveo je Knežević u saopštenju.

Knežević je istakao da, imajući u vidu učestale zloupotrebe službenog položaja, onih koji bi trebalo da sprovode, ali i štite Ustav i zakone Crne Gore, smatra za svoju dužnost da se zakazivanjem sjednice Odbora dobiju informacije o navedenim slučajevima.

Kako je kazao, bez namjere da sa pozicije predsjednika Odbora saopštava političke stavove, dok ne obave kontrolno saslušanje, ipak mora primijetiti da toliko “nelogičnosti koje saopštavaju predstavnici državnih organa, najbolje govori o tome da su za rasulo u bezbjednosnom sektoru upravo najodgovorniji oni koji upravljaju njime.”

“I da je njihov najveći bezbjednosni uspjeh što se dosad nisu poubijali na sjednicama Vlade”, dodao je Knežević.

