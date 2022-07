Knežević: Abazović da podnese ostavku ako nije u stanju da potpiše ugovor

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović treba da podnese ostavku ako nije u stanju da potpiše ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), poručio je danas poslanik Demokratskog fronta (DF) Milan Knežević.

Abazović je danas u Skupštini odgovarao na pitanja poslanika, a Knežević je premijeru postavio kratko pitanje “I što ćemo sad”.

Knežević je kazao da je DF poslao jasnu poruku – prvo potpisivanje ugovore sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), a onda su spremni da razgovaraju o Sudskom savjetu.

“I kakva sad provjera ugovora sa SPC, što ste vi i Đukanović dogovorili, pa nije ugovor bezbjednosno interesantno lice da ga sad pretresa Agencija za nacionalnu bezbjednost, nevladine organizacije”, naveo je Knežević.

On je poručio da to ne dolazi u obzir.

Knežević je rekao Abazoviću da treba da podnese ostavku ako nije u stanju da potpiše ugovor sa SPC.

“Ako vas je strah od nečega, recite od čega vas je strah. Takođe juče se spekulisalo da ste nakon sastanka sa ambasadorima Kvinte zaprijetili Đukanoviću hapšenjem ukoliko otkaže podršku”, rekao je Knežević.

On je pitao Abazovića da li je to tačno.

“Da li je tačno da ste spominjali neke varijante skaj aplikacija u slučaju predsjednika države i Demokratske partije socijalista (DPS)”, upitao je Knežević.

Abazović je rekao da izbori svakako moraju biti održani ili prije ili odmah poslije Nove godine, ali da smatra da treba imati zaokružene institucije.

On je, govoreći o tehničkoj vladi kao soluciji za rješenje političke krize, kazao da je šta god se dogovori 41 ili više poslanika potpuno legitimno.

“Ima razgovora i iza političkih leđa, ne mislim da je to fer i korektno i ne bih bio začuđen da dobijemo neke šeme koje izgledaju dosta nevjerovatne”, rekao je Abazović.

On je poručio da je svaka vladina odluka podložna provjeri.

“Da li to želi da radi civilni sektor, stručna ili laička javnost, slobodno. Kad je riječ o donošenju odluka ovdje sa dvije trećine ili tri petine, mislim da je to interes svih”, kazao je Abazović.

On je ocijenio da se, kada su u pitanju imenovanja u pravosuđu, to može postići do 1. septembra, ako ne do 31. jula.

Abazović je rekao da je rekonstrukcija Vlade moguća stvar, ali “da nikoga ne tjera iz Vlade”.

“Meni niko mi ne smeta, srećan sam što smo inkluzivni. Ali ne mogu ljudima da namećem da rade nešto, ili u ambijentu koji njima ne odgovora”, dodao je Abazović.

Abazović je, kazao da pitanje Temeljnog ugovora tretira redovno.

“Nemam nikakav strah od bilo koga”, odgovorio je Abazović.

On je rekao da mu ne pada na pamet da bilo koga ucjenjuje.

“Ni predsjednika DPS-a, nikoga, niti da bilo koga branim ako je povrijedio zakon. Nemojte da mislite da smo, zarad toga da treba da opstane Vlada, spremni da pravimo neke kompromise koji su na štetu države”, poručio je Abazović.

