Jedinstveno djelovanje i sankcije ključni su za pozivanje Putina na odgovornost za njegov rat

Piše: Ambasador Džim Obrajen (Jim O’Brien)

Šef Biroa za koordinaciju sankcija američkog Stejt dipartmenta

Sjedinjene Države, naši saveznici i partneri nastavljaju da podržavaju Ukrajinu. U Ujedinjenim nacijama, 143 države nedavno su zajedno objavile ono što svijet već zna: odluka Vladimira Putina da izvrši invaziju na Ukrajinu bila je čin ničim izazvane agresije i pokušaj nasilnog prekrajanja granica, čime je direktno ugroženo postojanje Ukrajine, protivno principima Povelje Ujedinjenih nacija i globalne stabilnosti.

Naša odbrana osnovnih principa međunarodnog prava – uključujući suverenost i teritorijalnu cjelovitost – zahtijeva jedinstvo, posebno što to ima svoju cijenu. Cijena nedjelovanja saveznika i prijatelja Ukrajine, kao i cijena koju bi platile naše zajednice i države, bila bi, međutim, daleko veća da nijesmo djelovali jedinstveno i poremetili Putinove planove. Nedjelovanje nije opcija.

Posljedice Putinovih postupaka su ogromne za Ukrajinu, ali isto tako i za globalnu ekonomiju. Rusija je snažno blokirala ukrajinske crnomorske luke, što je dodatno povećalo već globalno visoke cijene hrane. Ujedno, Putin je pokazao spremnost da koristi zavisnost drugih od ruske energije kao oružje.

Djela hrabrih Ukrajinaca koji se bore za svoju slobodu, kao i naše zajedničko djelovanje, razlog je zbog kojeg Rusija nije uspjela da realizuje svoje ciljeve u Ukrajini. Pružajući bezbjednosnu pomoć podržavamo sposobnost Ukrajine da se brani, a pri tom smo Rusiji nametnuli troškove kroz strateške, multilateralne i dosad neviđene napore da Putinu uskratimo novac, tehnologiju i opremu koji su mu potrebni da nastavi svoj rat protiv Ukrajine.

Ruska ekonomija slabi. Uvoz robe je pao čak 40 odsto, a nedostatak stranih komponenti u sve većoj mjeri slabi bitne sektore ruske industrije i zapošljavanja. Rusija prvi put u više od vijeka nije platila svoj inostrani dug u stranoj valuti, a sami rejting ruskog duga pao je na status “smeće”. Industrijska proizvodnja opada, a Kremlj ubrzano gubi sposobnost prikrivanja istorijskog slabljenja Rusije kratkotrajnim rješenjima.

Sankcije, takođe, izoluju Putina od globalne ekonomije. Danas je Kremlju onemogućeno zaduživanje na suverenim kreditnim tržištima. Veliki dio rezervi Centralne banke Rusije je blokiran. Gotovo 1000 multinacionalnih kompanija, uključujući banke, ograničilo je ili obustavilo poslovanje u Rusiji. Više od trideset zemalja se pridružilo Sjedinjenim Državama u nametanju kontrole izvoza kako bi se srušila sposobnost Rusije da dobije vitalnu tehnologiju potrebnu za održavanje Putinovog agresorskog rata. Sankcije i izvozne kontrole slabe industrije sektore u Rusiji time što sprječavaju zemlju da dobije glavne komponente poput kompjuterskih čipova. Primjera radi, u odnosu na prošlu godinu proizvodnja automobila u Rusiji pala je između 80 i 90 odsto. Onemogućavanje pristupa uvoznim sirovinama i gotovim proizvodima, posebno sofisticiranim tehnologijama, rezultirala je uskim grlima koja ometaju ruski transport, trgovinu i, što je najvažnije, proizvodnju i održavanje vojne mašinerije.

Zajedničko djelovanje naših vlada i privatnog sektora, naše insistiranje na ruskoj odgovornosti za njene postupke vremenom ostvaruju snažan efekat na Rusiju. Naše jedinstvo i zajedničke vrijednosti vrijedni su cijene naših istrajnih napora.

