Izbor pravosudnih organa prioritet

Podgorica, (MINA) – Izbor uglednih pravnika za Sudski savjet, Vrhovnog državnog tužioca i sudija Ustavnog suda, trenutno je prioritet, a uspješnom realizacijom tih imenovanja vladavina prava bi se podigla na mnogo veći nivo, što je najvažniji korak Crne Gore na putu evropskih integracija.

To je ocijenila zamjenica šefa jedinice za Crnu Goru i Srbiju u Generalnom Direktoratu za susjedstvo i pregovore o proširenju u Evropskoj komisiji (DG NEAR), Barbara Hesus Žimeno.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Žimeno i zamjenica šefa Odsjeka za evropske integracije, politiku, odnose sa javnošću i informisanje u Delegaciji EU Laura Zampeti sastale su se danas u parlamentu sa predsjednikom Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Momom Koprivicom.

Navodi se da je cilj sastanka bio upoznavanje Žimeno sa aktuelnim dešavanjima u Skupštini povodom predstojećih imenovanja u pravosuđu.

“Žimeno je kazala da su izbor uglednih pravnika za Sudski savjet, izbor Vrhovnog državnog tužioca i sudija Ustavnog suda, trenutno prioritet, te da bi se uspješnom realizacijom tih imenovanja baziranoj na zaslugama, vladavina prava podigla na mnogo veći nivo što je i najvažniji korak Crne Gore na putu evropskih integracija”, kaže se u saopštenju.

Žimeno je istakla da se nada da će procedura predlaganja na Odboru a nakon toga odabira u Skupštini proteći u dobroj, transparentnoj i demokratskoj atmosferi.

Koprivica je, kako se navodi, Žimeno približio rad i izuzetno odgovorne nadležnosti Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu.

Iz Skupštine su kazali da je Koprivica govorio o poslovničkoj i zakonskoj obavezi Odbora u vezi predlaganja uglednih pravnika za Sudski i Tuzilački savjet.

On je prezentovao nedavno realizovanu proceduru saslušanja kandidata za Sudski savjet iz reda uglednih pravnika po raspisanom javnom pozivu.

“Naročito je apostrofirao da je, osim apsolutnog poštovanja propisane procedure, obezbijeđena maksimalna transparentnost parlamentarnog saslušanja kandidata kroz direktan televizijski prenos u cilju ostvarenja prava javnosti da zna sve”, navodi se u saopštenju.

Kako je rekao, proces je bio stručno fokusiran prevashodno na pitanja koja se tiču Sudskog savjeta i pravnog sistema, čime je osigurana kredibilnost procesa.

Koprivica je istakao snažnu riješenost i iskrenu volju da se što prije izvrše pravosudna imenovanja, uvažavajući principe profesionalnosti i nepristrasnosti.

“I to nezavisno od političkog konteksta jer pravosudna imenovanja i vladavina prava moraju biti iznad bilo kojeg političkog interesa i bilo koje političke inicijative”, dodaje se u saopštenju.

On je naglasio da će kao poslanik i predsjednik Odbora pratiti evropski put, jer je to obaveza i potreba.

Iz Skupštine su naveli da je na sastanku bilo riječi i o potrebi podizanja standarda u borbi protiv korupcije, kao i omogućavanju javne rasprave oko reforme medijskog zakonodavstva.

