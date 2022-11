Izabrati makar jednog sudiju Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Vlade i lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović apelovao je da 22. novembra na sjednici Skupštine bude izabran makar jedan sudija Ustavnog suda.

Abazović je novinarima u Skupštini, nakon sastanka predstavnika parlamentarnih stranaka, rekao da situacija nije komplikovana ako postoji logika i minimum volje da se prevaziđe.

On je naveo da će se na sjednici Skupštine, 22. novembra, glasati o sudijama Ustavnog suda.

„Volio bih da izaberemo četvoro sudija, ali ako nije moguće, dajte da se izabere makar jedan i da se time otključa potpuno situacija u Crnoj Gori“, kazao je Abazović.

Kako je rekao, ako neko misli da neko zakonsko rješenje, koje je Skupština donijela, nije u skladu sa Ustavom, jedina relevantna adresa koja to može da tumači je Ustavni sud.

„Većina kolega se složila da ćemo poštovati odluku suda, ako sud kaže da to nije po pravilima, prihvatićemo“, naveo je Abazović.

On je rekao da Crna Gora nije destabilizovana, navodeći da je u to guraju oni koji gube podršku građana.

„Moj apel, prije svega prema Demokratskoj partiji socijalista, je da 22. novembra izglasamo makar jednog sudiju Ustavnog suda“, poručio je Abazović.

Upitan da li misli da će doći do deblokade Ustavnog suda, on je kazao da nije mogao da dođe do stava te stranke.

„Nijesam formalista da li je došao Đukanović, ali jeste čudno, pozivate na proteste, a ne idete na njih, pozivate na dijalog, a ne dolazite“, dodao je Abazović.

Na pitanje kako komentariše to što pojedine kolege iz parlamenta traže da se postupak izbora sudija Ustavnog suda vrati na početak, on je odgovorio da bi, ako bi se vratilo na početak, to oduzelo makar još dva mjeseca.

Abazović je, odgovarajući na pitanje da li će URA podržati izmjene Zakona o predsjedniku ako sudije Ustavnog suda ne budu izabrane 22. novembra, rekao da mišljenje o ustavnosti određenog akta može da da samo Ustavni sud.

“Možemo da damo stav, ali svoj pečat daje ta institucija”, dodao je Abazović.

On je kazao, da osim u jednom tvitu koji je krajnje individualan, nije čuo od evropskih zvaničnika da su izmjene Zakona o predsjedniku neustavne.

“Zabrinutost je nešto drugo, i ja to poštujem. Zabrinuti smo za mnoge stvari, ali nije korektno da neko ulazi u tumačenje ustavnosti, a da za to nije nadležan.

