Ivanović: Jedinstvena i snažna EU potrebna više nego ikada

Podgorica, (MINA) – Jedinstvena i snažna Evropska unija (EU) potrebna je više nego ikada, poručio je ministar vanjskih poslova Filip Ivanović i dodao da je punopravno članstvo u Uniji uvijek bilo neupitan strateški cilj Crne Gore, čijim ostvarenjem bi se, kako je naveo, potvrdilo da je proširenje i dalje relevantno i izvodljivo.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, Ivanović je danas učestvovao na sastancima šefova diplomatija Grupe prijatelja Zapadnog Balkana i država Zapadnog Balkana u Beču, čiji je domaćin savezni ministar za evropske i međunarodne poslove Austrije Aleksander Šalenberg.

Kako se navodi, Šalenberg je ugostio ministre vanjskih poslova u okviru Foruma Evropa, održanog pod nazivom „Restartovanje Evrope“.

U saopštenju se kaže da je sa ministarskih sastanaka poručeno da je Crna Gora uspješna priča, kao i da je napravila važan iskorak koji su zemlje članice prepoznale i potvrdile.

„Iskazana je puna posvećenost Grupe prijatelja afirmaciji evropske budućnosti Zapadnog Balkana, uz ocjenu da je vrijeme da politika proširenja EU bude potvrđena značajnijim pomacima u pregovorima”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, pozdravljen je napredak Crne Gore i ispunjavanje uslova za dobijanje pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti provremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 (IBAR), kao i najavljena Međuvladina konferencija.

Ivanović je, na panel diskusiji pod nazivom „Proširenje EU na Zapadni Balkan – vrijeme je da postane stvarno“ na kojoj su govorili ministri država Zapadnog Balakan, istakao da vjeruje u EU.

“Danas, više nego ikada ranije, vjerujemo u EU, jedinstvo i potrebu da se, pod okriljem politike proširenja, još snažnije povežemo. Punopravno članstvo u EU je uvijek bilo neupitan strateški cilj Crne Gore, čijim ostvarenjem bi se potvrdilo da je proširenje i dalje relevantno i izvodljivo”, kazao je Ivanović.

On je rekao da inicijative poput Grupe prijatelja Zapadnog Balkana značajno doprinose ispunjavanju obaveza i ubrzanju pregovaračkog procesa i zahvalio na nedvosmislenoj političkoj, ali i ekspertskoj podršci, koja je doprinijela da Crna Gora napravi važan iskorak, za sebe, ali i cijeli region.

Govoreći o napretku koji je, kako je naveo, za kratko vrijeme ostvaren u sprovođenju ključnih reformi, Ivanović je naglasio da bi Crna Gora dobijanjem pozitivnog IBAR-a na predstojećoj Međuvladinoj konferenciji vrlo brzo ušla u završnu fazu pregovora i krenula sa zatvaranjem jednog broja poglavlja koja su već spremna.

Ivanović je, u svjetlu aktuelnih geopolitičkih prilika, pozdravio odlučnu i jasnu političku agendu EU institucija i država članica, koja se ogleda i kroz Plan rasta za Zapadni Balkan.

Ivanović se, na marginama Foruma, sastao sa odlazećim visokim predstavnikom EU za vanjske poslove i politiku bezbjednosti Žozepom Boreljom, koji je, kako je saopšteno, pozdravio odličan napredak Crne Gore u prethodnih osam mjeseci.

Borelj je plan da Crna Gora, kao najuspješnija država u procesu integracije, postane prva naredna članica EU ocijenio realističnim.

