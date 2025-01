Iskrena saradnja država regiona put do stabilnosti

Podgorica, (MINA) – Otvorena i iskrena saradnja među državama Zapadnog Balkana i zajednički rad na evropskim integracijama, put su do stabilnosti, ekonomskog napretka i bržeg pristupa Evropskoj uniji (EU).

To je ocijenjeno na sastanku predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića sa generalnim sekretarom Savjeta za regionalnu saradnju Amerom Kapetanovićem.

Milatović je na mreži X naveo da je razgovarao sa Kapetanovićem, koji je Crnu Goru, kao predvodnicu u procesu pristupnih pregovora, izabrao za prvu nastupnu posjetu od stupanja na novu dužnost.

„Na sastanku je zaključeno da su jedino otvorena i iskrena saradnja među zemljama Zapadnog Balkana i zajednički rad na evropskim integracijama put do stabilnosti, ekonomskog napretka i bržeg pristupa EU“, kazao je Milatović.

On je rekao da je na sastanku istakao da je Savjet jedna od regionalnih inicijativa koje najviše doprinose ubrzanju procesa pristupanja EU i transformaciji regiona u područje saradnje, razvoja i prosperiteta.

„Ukazao sam da je Crna Gora naročito zainteresovana za efikasnu i uspješnu implementaciju Zajedničkog regionalnog tržišta, kao ključnog stuba Plana rasta za Zapadni Balkan i katalizatora regionalne ekonomske integracije, koja je međukorak ka integraciji u Jedinstveno tržište EU“, naveo je Milatović.

On je naglasio da je za Crnu Goru važna uspješna implementacija Strategije jugoistočne Evrope 2030 i podsjetio na značaj veće vidljivosti Strategije, snažnijih napora u njenom sprovođenju, kao i uključivanja cijelog društva u dostizanje ciljeva održivog razvoja.

Milatović je poručio da je Crna Gora spremna da nastavi da aktivno podržava rad Savjeta, blisko sarađujući sa državama regiona u cilju efikasne implementacije postojećih i razvoja novih agendi regionalne saradnje.

