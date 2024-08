Ibrahimović: Vlada sa BS-om ima kapacitet da sprovodi evropsku politiku

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore, ojačana Bošnjačkom strankom (BS), ima kapacitet da sprovodi evropsku politiku, rekao je potpredsjednik Vlade za međunarodne odnose i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović.

On je, u intervjuu Pobjedi, upitan kako gleda na optužbe dijela opozicije i javnosti da je Vlada pod stranim uticajem, rekao da se to pod čijim je uticajem Vlada ne može percipirati na osnovu bilo čijeg doživljaja, već se moraju sačekati konkretni potezi i na osnovu njih izvoditi zaključke.

“Mi smo u ovu Vladu ušli uz potpuno uvjerenje i garancije premijera Milojka Spajića da ona neće odustati od euroatlantske i evropske agende i, kao što sam rekao, naša participacija u njoj je naslonjena na tu agendu”, rekao je Ibrahimović koji je i lider BS-a.

Kako je kazao, BS ne samo da neće učestvovati, već će se veoma snažno suprotstaviti svakom uticaju na Vladu, spolja ili iznutra, koji bi podrivao na bilo koji način državnost i suverenost Crne Gore, njen građanski karakter i spoljnopolitičke prioritete.

Upitan može li se očekivati da Hrvatska, koja je značajan partner na putu u Evropsku uniju (EU), ode i korak dalje u sankcijama, Ibrahimović je odgovorio da Hrvatska kao nezavisna i suverena država ima apsolutno pravo da donosi odluke u skladu sa onim što donosioci odluka procjenjuju kao državni interes.

“Mi u Crnoj Gori, i ja lično, Hrvatsku doživljavamo kao prijateljsku državu i veoma smo zahvalni na svemu što je njen doprinos našem evroatlantskom i evropskom putu”, rekao je Ibrahimović.

On je istakao da je veoma važno da Crna Gora sa svim susjedima gaji dobre odnose.

“A ne treba naglašavati koliko je važno da su ti odnosi dobri sa Hrvatskom sa kojom dijelimo partnerstvo u NATO savezu, ali i koja je članica EU i nama veoma važan partner u procesu pristupanja EU, koji držimo kao najvažniji politički prioritet ne samo ove vlade nego države Crne Gore”, dodao je Ibrahimović.

Govoreći o Rezoluciji o Jasenovcu, Ibrahimović je podsjetio da su u BS-u smatrali da donošenje te rezolucije nije dobar potez i da to nije put ka unapređenju bilateralnih odnosa sa Hrvatskom.

“Svi naši politički potezi moraju biti usmjereni ka unapređenju odnosa”, istakao je Ibrahimović.

On je dodao da se ne bi bavio predviđanjem eventualno daljih koraka Hrvatske.

“Ali sam siguran da naši prijatelji u Hrvatskoj razumiju kontekst političkih odnosa u Crnoj Gori i važnost podrške Crnoj Gori kako bi ostala na EU putu.

Na pitanje da li ulazak BS u Vladu može biti “adut” da se poprave odnosi sa Hrvatskom imajući u vidu evropsku agendu, Ibrahimović je kazao da vjeruje da može.

“Jer BS i, ako hoćete, bošnjački narod u Crnoj Gori, koji mi dominantno politički predstavljamo, uvijek su imali jasan stav važnosti snažnog partnerstva Crne Gore i Hrvatske u cilju snaženja evropske i euroatlantske priče u regiji i približavanja država regije EU”, rekao je Ibrahimović.

Govoreći o upražnjenim ambasadorskim mjestima, on je podsjetio da Crna Gora u više od dvije trećine ambasada nije imala ambasadore, kao ni u polovini stalnih misija.

“Takođe, u dva od četiri generalna konzulata nijesam zatekao generalnog konzula”, rekao je Ibrahimović i dodao da su u međuvremenu imenovana dva ambasadora u ambasadama i jedan u stalnoj misiji.

On je istakao da crnogorska diplomatija nema luksuz da funkcioniše sa jednom trećinom kapaciteta.

“Ne treba, naravno, da govorim koliko je važno, sa aspekta naše ambicije da budemo prva naredna članica EU do 2028. godine, da naša diplomatska mreža bude popunjena i sve svoje kapacitete stavi u funkciju ovog velikog državnog cilja”, dodao je Ibrahimović.

On je poručio da će zato veoma brzo inicirati popunjavanje upražnjenih ambasadorskih mjesta i insistirati na kvalitetu kadrovskih rješenja.

