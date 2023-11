Ibrahimović: BS neće glasati za izbor Resulbegovića

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) neće glasati za izbor Faruka Resulbegovića za sedmog sudiju Ustavnog suda, jer se time krši Ustav, ruši građanski koncept Crne Gore i njen evropski put, poručio je lider te partije Ervin Ibrahimović.

Ibrahimović je, na konferenciji za novinare u Skupštini, rekao da danas, prlikom glasanja za sudiju Ustavnog suda, neće biti rasprave u parlamentu.

On je kazao da je BS, koja je članica Evropske narodne partije i koja je jedina dobila poruke da je most između Crne Gore i Brisela, odgovorna da ukaže da “neko želi da simulira evropske integracije Crne Gore”.

“Ne može se pričati integracijama, a da se ne uključi trećina naroda u Crnoj Gori”, naveo je Ibrahimović.

On je rekao da je BS jedini legitimni predstavnik bošnjačkog naroda, kao i da za njih članstvo u Evropskoj uniji (EU) nema alternativu.

Ibrahimović je kazao da su svjesni da prvi korak mora biti deblokiranje pravosudnih institucija.

“Da li nam je Evropska komisija rekla da samo zadovoljimo formu ili da moramo otvoriti široki dijalog po svim pitanjima u društvu”, upitao je Ibrahimović.

On je naveo da su i ranije upozoravali da je potreban dijalog i da se ne može isključiti bošnjački narod iz dogovora.

“Drugi su se oglušiti. Bojim se da će se i nova većina će oglušiti o bošnjački narod. Bojim se da danas neko ponovi želi da simulira evropski put Crne Gore”, kazao je Ibrahimović.

Prema njegovim riječima, nema dijaloga niti širokog konsenzusa kada su u pitanju pravosudne institucije.

“Mi danas, ukoliko se izabere sedmi sudija, kršimo temeljne vrijednosti Crne Gore. Kršimo Ustav, zakon, multietnički sklad, srazmjenu zastupljenost koju garantuje Ustav, ruši se građanski koncpet i evropski put Crne Gore”, naveo je Ibrahimović.

On je rekao da se treba staviti “u cipele bošnjačkog naroda, koji zbog prošlosti ne vjeruje u pravosudne institucije Crne Gore”.

Prema riječima Ibrahimovića, ukoliko sedmi sudija bude izabran, ponovo će se Bošnjaci osjećati nesigurno.

“Stečena prava su da Bošnjaci imaju predstavnika u Ustavnom sudu. Umjesto da stečena prava unapređujemo, jedan narod će ostati bez predstavnika. Da li je to dobro za ljudska prava u Crnoj Gori i manjinski narod, nek se upitaju oni koji će danas glasati za sedmog sudiju”, rekao je Ibrahimović.

Kako je naveo, BS poziva na dijalog i konsenzus oko izbora vrhovnog državnog tužioca i Sudskog savjeta.

“Zabrinut sam da će Crna Gora ponovo ugroziti evropski put. Pozivam kolege da ne izaberemo sudiju Ustavnog suda, nego da kroz dijalog dođemo rješenja”, rekao je Ibrahimović.

On je rekao da BS nema ništa protiv ljudskih i profesionalnih kompetencija Resulbegovića.

“Ali među onih 18 kandidata za sudiju Ustavnog suda bilo je i četiri iz korpusa bošnjačkog naroda koji su imali slične, da ne kažem bolje profesionalne karakteristike od Resulbegovića”, kazao je Ibrahimović.

Odgovarajući na pitanje da li vjeruje da svi zahtjevi opozicije mogu biti ispunjeni do početka popisa, Ibrahimović je rekao da je BS dala snažan doprinos da dijalog uspije, kao i da se došlo do određenog konsenzusa.

On je podsjetio da je i BS potpisao sporazum o održavanju popisa.

“Vjerujem da su svi potpisnici sporazuma svjesni odgovornosti prema građanima i potpisu koji su stavili, i toga da se moraju stvoriti uslovi kako bi popis bio transparentan i priznat od svih”, kazao je Ibrahimović.

Komentarišući to što je prošla Vlada ispunila 26 odsto kriterijuma iz evropske agende, Ibrahimović je rekao da su u BS-u, kada su shvatili da 43. Vlada ne ide putem koji je bio dogovoren, izglasali nepovjerenje toj Vladi.

“Ne možemo se nadati tome da vlada u tehničkom mandatu postigne neke senzacionalne rezultate. Tako da ti rezultati, kada su u pitanju ispunjavanja kriterijuma, slika toga da se radilo o vladi u tehničkom mandatu”, naveo je Ibrahimović.

