Hodžić direktorica Zavoda za školstvo

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas imenovala Rabu Hodžić za direktoricu Zavoda za školstvo.

Kako je saopšteno, Vlada je na sjednici donijela rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktorice Zavoda za školstvo Irene Pavlović.

Vlada je odredila Tatjanu Radović za vršiteljku dužnosti (v.d.) generalne direktorice Direktorata za državnu upravu u Ministarstvu javne uprave, a Lidiju Ljumović za v.d. generalne direktorice Direktorata za razvoj i saradnju sa NVO u tom Vladinom resoru.

Erduan Demić imenovan je za v.d. direktora Uprave za saradnju sa dijasporom – iseljenicima.

