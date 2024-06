Grlić Radman: Rezolucija o Jasenovcu neprihvatljiva i besmislena

Podgorica, (MINA) – Hrvatskoj je neprihvatljiva i besmislena Rezolucija o Jasenovcu koju bi navodno trebalo da donese Skupština Crne Gore, kazao je hrvatski ministar vanjskih i evropskih poslova Gordan Grlić Radman.

On je, nakon posjete Hrvatskoj zajednici u Crnoj Gori, kazao da Crna Gora nema nikakve istorijske veze sa Jasenovcem.

“To nije istorijski opravdano, niti je politički logično. I sigurno će imati našu reakciju ako do toga dođe”, poručio je Grlić Radman, prenosi Radio Tivat.

Kako je dodao, Crna Gora bi se trebala suočiti sa vlastitom istorijom, ako je sklona rezolucijama.

“Trebala bi donijeti Rezoluciju o božićnom ustanku, ako idemo unazad. U svijesti Crnogoraca to je ostalo kao jedno bolno pitanje”, rekao je Grlić Radman.

On je rekao da je u Crnu Goru došao sa porukom i Vlade i predsjednika hrvatske Vlade o podršci, o brizi za Hrvate u Crnog Gori i Boki Kotorskoj.

Grlić Radman je kazao da žele da počnu sa rješavanjem neriješenih bilateralnih pitanja koje su u interesu obje strane.

Kako je rekao, jedno od pitanja je i Dom kulture “Josip Marković” u Donjoj Lastvi.

“Ovo je hrvatski dom koji su gradili Hrvati 1922. To što je njima oduzeto nakon Drugog svjetskog rata je druga priča. Razgovarali smo da se taj Dom njima vrati i da mogu sa njim da raspolažu. To je njihova imovina i naravno imovina Crne Gore. To je prvo pitanje koje treba riješiti”, naveo je Grlić Radman.

On je kazao da je Hrvatska ostvarila sve vanjsko političke ciljeve i da može biti uzor zemljama Zapadnog Balkana, prije svega Crnoj Gori.

Prema riječima Grlić Radmana, da nije bilo Hrvatske Crna Gora ne bi ušla u NATO.

“Mi smo od samih početka pomagali i pomagaćemo Crnoj Gori. Ali želimo i poštovanje sa crnogorske strane. Sve što ne ide u prilog tome ne možemo pozdraviti. Crna Gora treba da uvidi tu važnu činjenicu hrvatskog snažnog prisustva u ostvarivanju evropske perspective”, rekao je Grlić Radman.

On je kazao da ulazak Crne Gore u Evropsku uniju (EU) ide preko njenog susjeda, koji je istinski zagovornik evropske perspektive Crne Gore.

“Ako smo zajedno, onda dijelimo iste vrijednosti. Ali tu moraju postojati dokazi. Nama je neprihvatljiva i besmislena Rezolucija o Jasenovcu koju bi navodno trebalo da donese Skupština Crne Gore”, poručio je Grlić Radman.

On je kazao da nema zahlađenja odnose između Hrvatske i Crne Gore.

“Samo dva susjeda koji bi trebali dijeli iste vrijednosti. Mi smo upućeni jedni na druge. Mi smo ispružili ruku i želimo da bude sa prijateljskim stiskom”, rekao je Grlić Radman.

On je kazao da je Hrvatska izrazila želju notom da posjeti Školski brod “Jadran”.

“Na jedno državno pitanje mi nismo dobili dostojan odgovor. I ta posjeta se neće dogoditi”, naveo je Grlić Radman i dodao da smatraju da Školski brod “Jadran” pripada Hvatskoj.

On je danas razgovarao sa predsjednikom Hrvatske građanske inicijative (HGI) i poslanikom u crnogorskom parlamentu Adrijanom Vuksanovićem, predsjednikom Hrvatskog nacionalnog vijeća Zvonimirom Dekovićem i potpredsjednikom HGI Ilijom Janovićem.

Sastanku su prisustvovali i ambasador Hrvatske u Crnoj Gori Veselko Grubišić i konzulka te države Jasminka Lončarević.

