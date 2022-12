Građanska Crna Gora: Nove škole su neophodne

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori neophodne su nove škole, smatraju u Građanskoj Crnoj Gori, dodajući da su prebukirane škole u Podgorici, Budvi, Kotoru, Tivtu otežavajuća okolnost, ali da su profesori najbolje učenike nepogrešivo identifikovali i u odjeljenjima od 35 i više đaka.

Iz Građanske Crne Gore istakli su da se redovno zaboravlja da sistem ne čine samo Ministarstvo prosvjete i školska mreža.

„Sistem nijesu samo pravila i propisi koje mijenjaju neki novi vlastodršci čim ih zapadne. Ne čini ga ni mnoštvo (be)smislenih udžbenika koji proizilaze iz tih propisa“, navodi se u saopštenju Građanske Crne Gore.

Oni su istakli da je obrazovni sistem lanac koji čine učenik, nastavnik, roditelj i društvo u cjelini.

„Bez obzira na to što svako u tom sistemu misli za sebe da je jedna svijetla tačka – koja god karika da popusti, lanac puca. U lijepoj nam Crnoj Gori taj lanac se drži tek toliko da se ne raspe na hiljade strana, a mi ubiramo plodove dugogodišnjeg i sistematskog urušavanja obrazovnog sistema“, kaže se u saopštenju.

Kako su naveli, nekad su profesori i nastavnici uživali i zasluživali poštovanje tako što su stvarali generacije jednako uglednih i svestranih stručnjaka.

Iz Građanske Crne Gora su dodali da su danas generacije učenika svestrane jedino u iznalaženju načina kako da što lakše prođu kroz školovanje, a većina roditelja u iznalaženju načina da im djeca budu lučonoše, a nastavnici u (ne)realnim pravdanjima zašto su rezultati testiranja poražavajući.

Kako su kazali, prebukirane škole u Podgorici, Budvi, Kotoru, Tivtu jesu otežavajuća okolnost, ali ne smije se zaboraviti i da su profesori svoje najbolje učenike nepogrešivo identifikovali i u odjeljenjima od 35 i više đaka.

„Nove škole su nam neophodne i Građanska Crna Gora ima jasan i definisan način kako ih podići u što kraćem roku, ali ne smijemo čekati nove zgrade da bismo popravljali rezultate“, ističe se u saopštenju.

Iz Građanske Crne Gore su, govoreći o PISA testiranju, kazali da hitno treba popraviti pravilnike i propise.

„Neka nam zakone piše struka, a ne partijski vojnik koji o školi zna ono što je naučio iz sopstvene perspektive srednjoškolca“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da pravna rješenja treba prosijati kroz sito pravne države i dobrobiti učenika, a ne ličnih nahođenja i još ličnijih interesa.

„Istjerajmo iz čitanke i Crnogorce, i Srbe, i Muslimane, i Engleze i Špance, neka se tamo uvijek i isključivo nalaze velikani pisane riječi“, navodi se u saopštenju.

Oni su naveli da treba uvesti platne grupe nastavnicima, da se rezultati rada ili odsustvo rada vidno osjete na platnoj listi.

„Dostojanstvo prosvjetnog radnika čuvaju nagrađeni rezultati njegovog rada, ali i nestavljanje u istu platnu ravan sa onima koji su u škole zalutali dobro iskoristivši partijske pozicije. Istovremeno, poradimo na osvješćivanju i učenika i njihovih roditelja. Pitanje se nameće samo: koliko su učenici svjesni svoje odgovornosti“, kaže se u saopštenju.

Oni su upitali koliko direktora je ušlo u učionice, koliko predavača objasnilo da to što test neće potpisati svojim imenom, zapravo nije oslobađanje odgovornosti nego je još veća obaveza da učenici budu marljivi i ozbiljni.

„Da je test sa njihovim imenom manje značajan od onog na kome predstavljaju svoju zemlju? Koliko je roditeljskih sastanaka održano na temu PISA testiranja“, upitali su iz Građanske Crne Gore.

Iz te partije su pitali i kako i da li su ikad roditeljima objasnili da ti nepotpisani testovi sijaju i više od diplome Luča jer su opšta kultura ove zemlje.

„I da nas mrak društvenih mreža kad su rezultati loši ne smije inspirisati da kritikujemo druge, nego da svako, najprije “baci svoj kamen“ i stavi prst na čelo: da li imamo taj luksuz da, u zemlji u kojoj rađamo, podižemo i školujemo svoju djecu, možemo loše PISA rezultate smatrati tuđim propustom“, zaključuje se u saopštenju.

