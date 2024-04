Gorčević: Nakon 12 godina spremni da okončano pregovore

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je nakon 12 godina spremna da okonča pregovore sa Evropskom unijom (EU), poručila je ministarka evropskih poslova (MEP) Maida Gorčević u Budimpešti.

“Nakon 12 godina pregovora spremni smo da ih okončamo i trebaće nam sva podrška, kako u vidu prijateljskog glasa u EU institucijama, tako i u vidu ekspertske pomoći i razmjene iskustava”, kazala je Gorčević u Budimpešti.

Iz MEP-a je saopšteno da je Gorčević, koja boravi u posjeti Mađarskoj, u Budimpešti razgovarala sa ministrima pravde i EU poslova, Bencom Tužonom i Bokom Janošom.

“Na raspolaganju smo Crnoj Gori i spremni smo da pružimo svu pomoć kako bi ubrzali reforme i iskoristili period mađarskog predsjedavanja Savjetom EU da napravite veliki iskorak u pregovaračkom procesu”, kazao je Tužon.

Kako je objasnio, Ministarstvo pravde može da ponudi ekspertsku pomoć u oblasti vladavine prava, prije svega jer je Mađarska i sama prošla kroz proces pristupanja, ali i zato što poznaje pravni sistem EU iznutra.

Navodi se da je Gorčević predstavila sve što je urađeno u cilju dobijanja pozitivnog Izvještaja o ispunjenju privremenih mjerila (IBAR) kao i reformama koje se planiraju u narednom periodu.

“Mađarska je glas Zapadnog Balkana u EU i predsjedavanje Savjetom EU je idealna prilika da se promoviše Crna Gora i napredak koji je ostvarila među članicama koje ne znaju dovoljno o našoj državi”, poručila je Gorčević.

Iz MEP-a su kazali da je Gorčević na sastanku sa Janošem predstavila napredak Crne Gore u posljednjih nekoliko mjeseci, da je odblokirala i ubrzala pregovarački proces, napravila značajne pomake u oblasti vladavine prava, privela kraju ispunjavanje privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24.

„Evropska integracija Zapadnog Balkana će biti u fokusu predstojećeg predsjedavanja Mađarske Savjetom EU, a cilj nam je da Crna Gora zatvori što je više moguće pregovaračkih poglavlja do kraja godine“, kazao je Janoš.

On je najavio da će Mađarska organizovati niz događaja u okviru predsjedavanja koji će biti posvećeni procesu proširenja i Zapadnom Balkanu, kao i da će neki od njih biti u Crnoj Gori.

Janoš je istakao da je osim Međuvladine konferencije koju želeo da organizuju do kraja godine, tu i samit EU i zemalja Zapadnog Balkana,

“A u oktobru u Crnoj Gori planiramo i konferenciju o vladavini prava koja bi okupila ministre pravde i unutrašnjih poslova. Pored toga, primarni cilj nam je da usvojimo Plan rasta za Zapadni Balkan i da se počne sa njegovom implementacijom“, objasnio je Janoš.

Gorčević je sagovornike upoznala sa stanjem i planovima Vlade kad je u pitanju pregovarački proces i zahtjevni zadaci koji su pred Crnom Gorom.

