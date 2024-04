Gorčević: Evropska integracija je proces cijelog društva

Podgorica, (MINA) – Evropska integracija je proces cijelog društva, a mladi su pokretačka snaga i motivacija da se taj proces privede kraju, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Ona je studentima, na forumu Pitaj ministra organizovanom povodom obilježavanja 4. aprila – Dana studenata, poručila da su svi napori koji se ulažu da Crna Gora postane sledeća članica Evropske unije (EU) zalog za njihovu budućnost.

Kako je saopšteno iz ministarstava evropskih poslova, prosvjete, nauke i inovacija, unutrašnjih poslova i energetike i rudarstva, Gorčević je, u obraćanju studentima, navela da će oni biti građani EU i dijeliti vrijednosti i standarde na kojima se Unija zasniva.

Iz tih resora su kazali da su ministri prosvjete, nauke i inovacija, unutrašnjih poslova i energetike i rudarstva, Anđela Jakšić Stojanović, Danilo Šaranović i Saša Mujović, razgovarali danas sa oko 70 studenata svih univerziteta u Crnoj Gori o temama značajnim za njihovo obrazovanje i profesionalno usavršavanje.

Kako su naveli, ministri su sa studentima razgovarali i o aktuelnoj političkoj, ekonomskoj i ukupnoj situaciji u Crnoj Gori, kao i ulozi studenata u izgradnji crnogorskog društva na putu prema punopravnom članstvu u EU.

Gorčević je čestitala studentima predstojeći praznik i istakla da na putu ka EU Vlada računa na studente, kao snagu društva sa kojom će dijeliti odgovornost, ali i otkrivati nove horizonte.

Ona je istakla da, kroz proces pristupanja, Vlada želi ne samo da uredi omladinske politike u skladu sa najboljim evropskim praksama, nego da učini Crnu Goru boljim mjestom za život svih građanki i građana, a mladima stvori uređeno društvo koje će dalje razvijati.

„Sva zalaganja Vlade pokazuju da je naš cilj jasan i neupitan – do 2028. godine, Crna Gora će biti spremna da postane 28. članica EU. Kad pogledam vas, obrazovane, ambiciozne i inspirativne mlade ljude, još sam više ohrabrena i uvjerena da je taj cilj realan“, poručila je Gorčević.

U saopštenju se navodi da su, u neformalnom razgovoru, ministri predstavili rad resora na čijem su čelu i odgovorili na brojna pitanja studenata.

„Studenti su sa Jakšić Stojanović razgovarali o trenutnom stanju u obrazovanju i kvalitetu studentskog života, reformama i inovativnosti u nastavi i istraživanju, širenju kapaciteta pojedinih fakultetskih jedinica i brojnim drugim pitanjima“, kaže se u saopštenju.

Jakšić Stojanović je istakla da je veoma raduje današnji susret sa studentima i hrabri njihova zainteresovanost i upućenost u sve oblasti obrazovanja, kao i njihova želja za poboljšanjem obrazovnog sistema.

„Izazovi sa kojima se susrijeću su od velikog značaja za dalji razvoj ove oblasti“, navela je Jakšić Stojanović.

Ona je kazala da joj je zato posebno stalo da se njihova iskustva i sugestije čuju i budu integrisani u reforme i unapređenja na kojima se radi.

„Sa Šaranovićem su razmijenili mišljenje o stanju bezbjednosti u našoj državi, o aktivnostima koje Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP sprovodi na suzbijanju djelovanja organizovanih kriminalnih grupa, kao i o aktuelnom imenovanju prvog čovjeka policije“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su studenti Šaranovića pitali i o saradnji sa civilnim sektorom, načinu zapošljavanja u MUP-u, povjerenju građana u policiju, uvođenju Amber alerta, ali i o prednostima i manama u obavljanju funkcije ministra.

Šaranović je rekao da je zadovoljan zbog svega što je danas čuo od studenata, kao i nivoom njihove zainteresovanosti za teme iz nadležnosti MUP-a.

“Sve ono što smo čuli danas od njih daje nam za pravo da nedvosmisleno zaključimo da ova generacija zaista može na najbolji način da bude uključena u proces donošenja odluka, ne samo onih koje se tiču omladinskih politika i politika koje se odnose na studente, već na sve društevne teme” , kazao je Šaranović.

U saopštenju se navodi da su studenti sa Mujovićem razgovarali o najaktuelnijim temama, dominatno iz oblasti energetike, i da je najveće interesovanje studenata bilo vezano za projekte iz obnovljivih izvora energije, konkretno za njihov dalji razvoj i dinamiku izgradnje takvih energetskih objekata u Crnoj Gori.

Kako je saopšteno, jednako interesantna tema bila je i budućnost Termoelektrane Pljevlja, a samim tim i perspektiva grada Pljevalja i proces pravedne tranzicije.

„Studente je takođe zanimalo kakav je stav ministarstva kada su u pitanju male hidro elektrane i kakav je zaista njihov uticaj na životnu sredinu, ali i učešće u ukupnom energetskom bilansu“, kaže se u saopštenju.

Iz ministarstava su rekli da je pitanje valorizacije potencijala Bilećkog jezera, takođe, bilo tema razgovora i u tom kontekstu koji su dalji planovi države.

„Interesantno je bilo pitanje vezano za mogućnost izgradnje nuklearne elektrane u Crnoj Gori, a iz oblasti rudarstva studenti su se najviše interesovali za status rudara, poslovanje rudnika i nekih neriješenih pitanja bivših rudara iz ranijeg perioda“, navodi se u saopštenju.

Mujović je kazao da uvijek sa ponosom ističe da je rad sa studentima njegovo najveće zadovoljstvo i “prirodni ambijent”.

Kako je naglasio, današnji razgovor sa studentima odlična je prilika da se čuju njihove ideje, stavovi, predlozi, kao i prilika da se odgovori na njihova pitanja i interesovanja.

„Studenti su uljepšali današnji dan i unijeli neku posebnu energiju za dalji rad, za pomjeranje granica u energetskom sektoru, a sve sa ciljem kako bi upravo naši studenti imali bolje uslove za život i kako bi Crna Gora bila njihovo parče neba i mjesto gdje će ostvariti karijere“, naveo je Mujović.

Kako je saopšteno, studenti su naveli da su zadovoljni zbog prilike da sa ministrima razgovaraju o različitim temama, postave im pitanja i daju predloge u pravcu unapređenja stanja u više oblasti.

„Izrazili su spremnost da, zajedno sa Vladom, kroz nastavak konstruktivnog dijaloga i saradnje, rade na unapređenju svih segmenata društva“, kaže se u saopštenju.

Forum je organizovan u okviru projekta EU4ME, koji finansira EU, a u sklopu kojeg se afirmiše snažnija uključenost mladih u proces pristupanja EU.

