Formirana dva predmeta povodom dešavanja u Opštini Budva

Podgorica, (MINA) – Budvanski Sud za prekršaje formirao je dva predmeta protiv tri osobe povodom dešavanja u zgradi Opštine Budva 10. januara.

Kako je saopšteno iz budvanskog Suda za prekršaje, policija u Budvi je danas podnijela dva optužna akta protiv tri osobe, na osnovu kojih je taj sud formirao dva predmeta.

Iz Suda su kazali da je jedan optužni akt podnijet protiv M.M. (34) i M.B. (39) iz Budve.

Navodi se da je protiv M.M. podnijet optužni akt zbog osnovane sumnje da je fizički napao M.B i R.Đ.

“Zbog čega mu je stavljeno na teret izvršenje dva prekršajna djela iz Zakona o javnom redu i miru”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, okrivljena M.B. je uputila uvrede M.M, pa je i ona osumnjičena za prekršaj iz Zakona o javnom redu i miru.

“Drugi optužni akt je podnijet protiv G.T. (45) iz Budve zbog osnovane sumnje da je na štetu oštećene B.P. izvršio fizički napad, čime bi počinio prekršaj iz Zakona o javnom redu i miru”, kaže se u saopštenju.

Iz Suda za prekršaje su naveli da su ti predmeti zaprimljeni u redovnoj proceduri i da tek treba da se dodijele sudijama u rad.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS