Podgorica, (MINA) – Demokratski front (DF) pozvao je pokret Evropa sad da se preciznije odredi prema amandmanima na Zakon o lokalnoj samoupravi, kojima se u Podgorici i opštinama u kojima nijesu proglašeni rezultati izbora, predviđa uvođenje prinudne uprave do njihovog konačnog proglašenja.

Iz DF-a su kazali da se Evropa sad veoma decidno i oštro izjasnila prema usvojenim izmjenama i dopunama Zakona o Predsjedniku, osuđujući ih kao protivustavne, iako u tom smislu nije naveden nijedan konkretni pravni argument koji bi dokazivao protivustavnost tog zakona.

Iz tog političkog saveza naveli su da se saopštenjem povodom izmjena i amandmana na Zakon o lokalnoj samoupravi oglasila, između ostalih, i Agencija za sprečavanje korupcije.

“Ista ona Agencija koja je „mudro ćutala“ dok su protivustavno odlagani lokalni izbori, ili dok je odvajana opština Zeta, u toku izbornog procesa, čime je grubo ugrožen javni interes, te prekršen čitav set izbornih zakona, i, naravno, Ustav, kao krovni akt”, navodi se u saopštenju DF-a.

Iz DF-a su kazali da će, kao i uvijek, oni sve učiniti da se razvlasti Demokratska partija socijalista (DPS).

“I da se izvjesni Vukovići, Đukanovići i drugi uzurpatori što prije uklone sa pozicija koje nelegalno drže „zaposjednutim“, na što bezbolniji i efikasniji način”, dodali su iz DF-a.

Kako su naveli iz DF-a, interesuje ih i stav mogućih koalicionih partnera u odnosu na pravno-političke mehanizme kojima to treba učiniti.

“Uzimajući u obzir da je pokret Evropa sad bio decidno protiv Zakona o predsjedniku, iako za to nijesu imali valjane argumente, veoma nas interesuje obrazloženje njihovog stava u vezi sa predloženim izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi, prije njihovog usvajanja u Skupštini”, rekli su iz DF-a.

Iz DF-a su kazali da ih posebno zanima na osnovu čega su zaključili da ove izmjene zakona nijesu protivustavne, a da izmjene Zakona o predsjedniku jesu protivustavne.

Zanima ih, kako su dodali, i zbog čega smatraju da bi „debele ručice poslanika“, kako kažu iz pokreta Evropa sad, ovog puta obavezno trebalo da glasaju za predložene izmjene.

“Mi iz DF-a znamo razloge, ali nam je neophodno dodatno pojašnjenje razloga koji motivišu ovaj politički pokret”, kazali su iz DF-a.

Iz DF-a su istakli da moguća politička partnerstva podrazumijevaju zajedničko djelovanje i savezništvo.

“Čak i u slučajevima kada nam nešto ne ide u prilog i nije u interesu, ne smije se razmišljati uskopartijski, ako se u tranzicionim vremenima iskreno želi prevazići nestabilnost, opstrukcija i uzurpacija, te postići opšte dobro”, navodi se u saopštenju DF-a.

