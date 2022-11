Đurović: Ostavljen prostor za potencijalne dogovore

Podgorica, (MINA) – Odlukom da se odgodi glasanje za sudije Ustavnog suda, ostavljen je prostor partijama za potencijalne dogovore, kazala je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Đurović je novinarima, nakon Kolegijuma na kojem je odlučeno da poslanici na sjednici 12. decembra glasaju o sudijama Ustavnog suda, kazala da vjeruje da među političkim subjektima postoji razumijevanje da dođe do dogovora.

Ona je rekla da je dogovoreno da 12. decembra bude i finalno glasanje o sudijama Ustavnog suda, a da će prva tačka dnevnog reda na toj sjednici biti ponovo glasanje o izmjenama i dopunama Zakona o predsjedniku.

“Cijenim da će šefovi poslaničkih klubova zauzeti adekvatan stav, ne mogu prejudicirati kakav”, dodala je Đurović.

Upitana da li to znači da bi za parlamentarnu većinu od 30. avgusta bilo prihvatljivo određivanje datuma parlamentarnih izbora, ona je rekla da ne može da govori šta je prihvatljivo, a šta nije.

“Ali dobra poruka je da postoji raspoloženje da se sjedne za sto i da se pitanja koja su od značaja razmotre”, rekla je Đurović.

Ona je kazala da to ne znači da će uslovi DPS-a biti u potpunosti pritvatljivi ostalim učesnicima dogovora.

“Ali vjerujem da je pitanje kompromisa i da i jedna i druga strana moraju naći zajednički jezik, odnosno biti popustljivu u svojim zahtjevima”, rekla je Đurović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS