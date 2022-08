Đurović: Niko ne bi profitirao od moje smjene

Podgorica, (MINA) – Sve dok ne bude definisana nova parlamentarna većina, ne smije se dozvoliti da Skupština ne funkcioniše u punom kapacitetu, rekla je predsjednica parlamenta Danijela Đurović.

Skupština će se na sjednici 2. septembra izjasniti o predlogu 32 poslanika da se Đurović razriješi funkcije predsjednice parlamenta.

Ona je, u intervjuu Vijestima, kazala da ne bi licitirala ko će ili ko neće glasati za njenu smjenu.

“Ali sve dok ne bude definisana nova parlamentarna većina, ne smijemo dozvoliti da Skupština ne funkcioniše u punom kapacitetu”, poručila je Đurović, koja je funkcionerka Socijalističke narodne partije (SNP).

Ona je navela da ne spori mogućnost okupljanja nove parlamentarne većine koja bi predložila novog predsjednika Skupštine, ali ističe da trenutno ne vidi da ijedan politički subjekt može profitirati od njenog eventualnog razrješenja.

“Više bih rekla da se nedefinisani odnosi između stare i nove parlamentarne većine, a u vezi s odnosom prema Vladi, prelamaju i na pitanje predsjednika Skupštine”, kazala je Đurović.

Govoreći o raspletu političke krize nakon pada Vlade Dritana Abazovića, u kojoj je participirao i SNP, ona je kazala da je u toku “faza prekomponovanja političkih snaga”, ali da ne zna kakav će biti epilog toga.

”Logično je očekivati da oni politički subjekti koji su oborili 43. Vladu, imaju i dogovor oko formiranja nove. Svakako, u danima pred nama ćemo vidjeti kako će se stvari odvijati”, rekla je ona.

