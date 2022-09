Đurović: Đukanović da ne tumači kreativno Ustav

Podgorica, (MINA) – Crnogorska Skupština funkcioniše i nastaviće i dalje, kazala je predsjednica parlamenta Danijela Đurović i pozvala predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da ne tumači kreativno Ustav.

Đurović je, na konferenciji za novinare u Skupštini, kazala da “postoje određena tumačenja da predsjednik ima mogućnost da ukazom raspusti parlament”.

“Sa ovog mjesta pozivam predsjednika da ne koristi i tumači kreativno Ustav. Smatram da je parlament pokazao da funkcioniše i da će nastaviti da funkcioniše”, rekla je Đurović.

Ona je kazala da je najvažnije da parlament donosi odluke i da je spreman da radi.

Kako je navela, u četvrtak se u Skupštini raspravljalo o rebalansu budžeta, koji je usvojen, što je, prema ocjeni Đurović, jedan od dokaza da parlament funkcioniše.

Ona je podsjetila da je sazvala i redovnu sjednicu, dodajući da je Crna Gora u vrlo osjetljivom trenutku kada se postavlja pitanje fukncionalnosti i ostalih institucija, prije svega Ustavnog suda.

“Danas smo na kolegijumu imali i dogovore o sazivanju sjednice na kojoj bi glasali o sudijama Ustavnog suda. Očekujem da Ustavni odbor utvrdi listu kandidata koja bi mogla biti na sjednici Skupštine 21. oktobra”, rekla je Đurović.

Ona je pozvala sve parlamentarne stranke da pokažu veliku odgovornost i ozbiljnost, kako bi u prvom krugu izabrali sudije.

To je, kako je dodala, obaveza kako bi se dokazalo da parlament funkcioniše u punom kapacitetu.

Upitana da li će podnijeti ostavku ako je to zahtjev dijela parlamentarne većine, ona je odgovorila da su se stekli uslovi da dođe do sjednice na kojoj će se o tome raspravljati.

“Dogovorili smo danas u 18 sati nastavak sjednice. Drago mi je što ćemo na ovaj način riješiti pitanje inicijative o mom razrješenju. Neću podnijeti ostavku, podnošenje ostavke bi impliciralo moju krivicu”, rekla je Đurović.

Ona je kazala da, ukoliko bi došlo do situacije da se uđe u postupak, da lider Demosa Miodrag Lekić dobije mandat, “apsolutno Danijela Đurović neće biti prepreka formiranju nove parlamentarne većine”.

“Ako funkcija predsjednika Skupštine po političkom dogovoru ne pripadne SNP-u, ja sam spremna da podnesem ostavku”, rekla je Đurović.

