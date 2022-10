Đukanović: Za dvije godine nije napravljen ni milimetar napretka ka Evropi

Podgorica, (MINA) – U prethodne dvije godine nije napravljen nikakav napredak Crne Gore ka Evropi i nije ni pokušano da se zatvori makar jedno pregovaračko poglavlje, ocijenio je predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović.

On je to kazao na završnoj konvenciji izborne liste “Prava stvar, Jedinstveni za Budvu – Dragana Mitrović” koalicionih partnera DPS-a, Socijaldemokratske partije (SDP), Socijaldemokrata, Građanske inicijative 21. maj i Liberalne partije.

Đukanović je naveo da je, kada je 30. avgusta 2020. godine promijenjena državna vlast, došlo do brutalne anticrnogorske destrukcije.

“Prije svega vidimo namjeru da se Crna Gora insititucionalno parališe. Danas imamo vladu koja je izgubila povjerenje, prinudnu upravu u ovom gradu, prinudnu upravu u Tivtu, Ustavni sud koji je ispao iz funkcije, v.d. stanje u tužilaštvu već nekoliko godina, v.d. stanje u Vrhovnom sudu, nepotpun Sudski savjet”, naveo je Đukanović.

On je rekao da je Crna Gora na neki način danas država u v.d. stanju i da to nije slučajno.

“Mislim da je to rađeno sa namjerom da se pokaže da Crna Gora nije funkcionalna država i da zbog toga nema pravo da postoji kao nezavisna i međunarodno priznata država”, kazao je Đukanović, saopšteno je iz DPS-a.

Đukanović je istakao da je druga linija destrukcije na Crnu Goru na ekonomskom planu.

“Sve što je nova vlast uradila tokom ove dvije godine je rušenje mukotrpno stečenog temelja ove države koji smo gradili u periodu od obnove nezavinosti pa do 2020. godine kroz realizaciju krupnih projekata kako to rade sve zemlje u svijetu”, rekao je Đukanović.

Kako je rekao, danas su javne finansije dovedene na ivicu bankrota tokom dvogodišnjeg perioda, jer nijedan cent od novouzetih kredita ne planiraju da potroše u investicione projekte, niti u otvaranje novih radnih mjesta, nego u neproduktivnu potrošnju.

Kako je saopšteno, Đukanović je kao treću liniju, “brutalne anticrnogorske destrukcije”, naveo očigledan pokušaj da se prepriječi put Crnoj Gori ka njenom evropskom cilju.

“Zahvaljujući realizaciji reformi približili smo se EU i došli smo u predvorje EU. Mogu slobodno da kažem da smo u prednosti nekoliko godina u odnosu na bilo koju drugu državu koja je sad u pregovorima sa EU”, kazao je on.

On je naveo da je trebalo dvije, do dvije i po godine, da Crna Gora završi proces pregovaranja.

“I da je bilo odgovorne uprave u Crnoj Gori, to bi upravo bile ove dvije godine, od 2020. do 2022.”, naveo je Đukanović.

Đukanović je rekao da se povodom Izvještaja Evropske komisije o napretku zemalja na putu do EU, vide krajnje neodgovorna razglabanja od predstavnika vlasti koji se trude da objasne da ovo nije najlošiji, nego prvi iza najlošijeg izvještaja za Crnu Goru.

“A zapravo ne može se nikako pobjeći od osnovne istine – da u ove dvije godine nije napravljen ni milimetar napretka ka Evropi. Dakle, nije ni pokušano da se zatvara makar jedno pregovaračko poglavlje”, rekao je Đukanović.

On je ocijenio da se za dvije godine i dva mjeseca nije napravio ni minimalni napor na tom planu.

“Ne mislim da je takva pasivnost bila posljedica nekih drugih i važnjih prioriteta, niti da je to zahvaljujući nedovoljnoj kompetentnosti i nedovoljnoj sposobnosti ljudi da se bave tim poslovima, ne. Mislim da je u pitanju loša namjera”, kazao je on.

On smatra da je to dirigovano vlasti i vladama iz centara iz regiona, prevashodno iz Beograda, a preko Beograda i iz Moskve, da se prepriječi put Crnoj Gori do EU.

Đukanović je kazao da se Crna Gora nalazi pred izborom, da će ili uhvatiti priključak sa onim dostignućima prije 30. avgusta i nastaviti da se kreće putem demokratskog i ekonomskog razvoja i putem dostizanja željenog i zasluženog mjesta u EU ili će postati žrtva još jednog nacionalističkog vrtloga na Zapadnom Balkanu.

Kako je kazao, u Budvi je prije šest godina promijenjena vlast i data je prilika drugim partijama i ljudima da pokažu šta oni znaju, u vjeri da će to biti u interesu i na dobrobit grada i boljeg životnog standarda građana Budve.

“Međutim, danas, šest godina kasnije imamo mnogo lošiju sliku nego što smo imali prije toga. Imamo evidentno pokazano neznanje u upravljanju ovim gradom”, rekao je Đukanović.

Đukanović je ocijenio da je posebno evidentno pokazano neznanje u pogledu onoga što je potrebno dati Budvi, kao novi sadržaj, u cilju njene turističke konkurentnosti.

“I u finalu, ne možemo da ne primijetimo, da se evo već neko vrijeme Budvom upravlja iz Beograda. Tako da sam uvjeren da je vrijeme za promjenu, kada je upravljanje Budvom u pitanju”, rekao je Đukanović.

Kako je dodao, nije pametno prepuštati bilo kome da odlučuje o budućnosti djece, a još manje je pametno učestvovati u procesu odlučivanja pa na bazi ljutnje odlučivati zapravo u korist njihove štete.

Prema njegovim riječima, sada je vrijeme da se zaustave odluke na bazi ljutnje i da se odlući kome se želi povjeriti budućnost Budve.

“Da li jednoj uvaženoj profesorici, jednom momku koji se između ostalog okitio titulom evropskog šampiona i svim drugim ljudima koje vidite ovdje pored mene, ili ćemo dati priliku da Budvom upravljaju heroji sa Sky aplikacije – to je odluka”, rekao je Đukanović.

Nositeljka liste, Dragana Mitrović, kazala je da danas čelni ljudi Budve ne pokazuju poštovanje prema državi u kojoj žive, već sjede prilikom intoniranja državne himne.

“Mala im je Crna Gora da ustanu i da joj odaju poštovanje. Nije Crna Gora mala, mali su oni koji se tako odnose prema sopstvenoj državi”, poručila je ona.

