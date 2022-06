Đukanović sa Bajdenom: Ohrabruje ocjena dokazanog prijatelja

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Milo Đukanović razgovarao je sa predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Džozefom Bajdenom u Madridu, navodeći da ohrabruje ocjena dokazanog prijatelja da je Crna Gora uvijek na pravom putu.

Đukanović je na Tviteru napisao da je sa Bajdenom razgovarao na marginama kraljevske gala večere koju je priredio kralj Felipe VI.

“Prilika za podsjećanje na važnost Zapadnog Balkana i pažnju koju je predsjednik Bajden poklanjao postizanju i izgradnji mira u regionu.

Ohrabruje ocjena dokazanog prijatelja da je Crna Gora uvijek na pravom putu”, naveo je Đukanović na Tviteru.

