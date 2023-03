Đukanović raspustio Skupštinu

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović donio je Ukaz o raspuštanju 27. saziva Skupštine.

Đukanović je, kako su saopštili iz Službe za informisanje predsjednika, Ukaz donio na osnovu člana 92 tačka 3 Ustava Crne Gore.

Ukaz stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u Službenom listu Crne Gore.

Po raspuštanju Skupštine, izbori mogu biti održani najranije za 60, a najkasnije za 100 dana.

Mandataru Miodragu Lekiću danas je istekao rok za formiranje 44. vlade.

On je u nedelju obavijestio lidere parlamentarne većine da još nema potrebnu većinu za sastav nove vlade, jer mu nedostaju tri glasa poslanika Grđanskog pokreta URA.

Lekiću je mandat dodijeljen nakon što je parlament usvojio izmjene Zakona o predsjedniku.

Inicijativa za ocjenu ustavnosti tog akta je pred Ustavnim sudom.

