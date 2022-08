Đukanović potpisao zakone o Zeti

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore potpisao je izmjene zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore i o Glavnom gradu, kojima je predviđeno osnivanje Zete kao samostalne opštine.

To je objavljeno u Službenom listu.

Skupština je 16. avgusta izglasala izmjene i dopune tih zakona.

Poslanici Demokratskog fronta i Prave Crne Gore, Milan Knežević i Marko Milačić, u ponedjeljak su predali u skupštinsku proceduru predloge o izmjenama “zetskih zakona”, kojima je predviđeno da novoformiranoj opštini Zeta pripadne istočni dio Dajbaba.

Milačić i Knežević tražili su i da se primjena tih zakona odloži, i to 30 dana nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora za prvi naredni saziv Skupštine Glavnog grada.

