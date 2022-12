Đukanović: Opasnost od ekonomskog i institucionalnog urušavanja

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Milo Đukanović ocijenio je da se opasnost od ekonomskog i institucionalnog urušavanja države nadvila se nad Crnom Gorom.

Đukanović je novogodišnjoj čestitki građanima Crne Gore, kazao da u ovoj godini svjedočimo preslaganju geopolitičke arhitekture novog svjetskog poretkačke arhitekture novog svjetskog poretka.

On je ocijenio da nakon ruske agresije na Ukrajinu svijet više neće biti isti.

Prema njegovim riječinma, na Zapadnom Balkanu jačaju retrogradni procesi, ugrožena je stabilnost naših država.

Đukanović je ocijenio da je, što se Crne Gore tiče, ove godine, došlo do daljeg nazadovanja na putu evropske integracije.

On je rekao da još jedna Vlada, druga nakon promjene vlasti prije nešto više od dvije godine i gubitka povjerenja u Parlamentu neslavno završava najkraći mandat od uvođenja parlamentarizma.

“I ona je nažalost, kao i prethodna, pokazala opasan nivo nekompetentnog upravljanja državnim poslovima, uz pojačan upliv trećih strana, što je dovelo do zastoja u reformama u do juče uzornoj zemlji koja je godinama bila prepoznata kao uspješna evropska priča na Balkanu”, smatra Đukanović.

Prema njegovim riječima, Opasnost od ekonomskog i institucionalnog urušavanja države nadvila se nad Crnom Gorom.

“Destrukcija je vidna kroz rušenje ustavnog poretka od aktuelne većine, ruiniranje pravosudnog sistema, i populističko vođenje ekonomske politike

što upućuje na sumnju pripreme aranžmana sa politički poželjnim ino- partnerima gdje bi se zalagala državna imovina za kreditne transakcije, što vodi u bankrot i gubitak suverenosti države”, kazao je Đukanović.

On je rekao da se nastavlja sa improvizacijom i lutanjima u socijalnoj sferi, zdravstvu, obrazovanju, sportu, kulturi.

“Sve ovo registrujemo u godini kada je nakon napada Rusije na Ukrajinu Evropska unija konsolidovala svoje jedinstvo i najrezolutnije do sada učinila jasnom i realnom svoju politiku proširenja i članstvo zemalja Zapadnog Balkana u EU, kao i svijest o potrebi ubrzanja procesa, uz sprovođenje reformi od strane zemalja kandidata”, naveo je Đukanović.

On je kazao da je Crna Gora koja je imala najviše šansi za brzo napredovanje upravo u godiniimala najnegativniji Izvještaj Evropske komisije o napretku od otvaranja pregovora za članstvo u EU.

“Međutim, i u takvim uslovima Crna Gora kao članica NATO i još lider u evropskoj integraciji, zahvaljujući prije svega odgovornosti građana, kao i odgovornom djelovanju državotvornih političkih snaga, uspjela je da odoli svim destrukcijama i da zemlju održi na strateškom evropskom i evroatlantskom kursu”, ocijenio je Đukanović.

On je kazao da takvo iskustvo ima i svoje istorijsko utemeljenje.

“Riječi vojvode Gavra Vukovića, napisane potkraj 19. vijeka, doslovce se mogu preslikati na ovo vrijeme: „U spoljnoj politici hodili smo gigantskim korakom naprijed, ali za unutrašnje prilike u protivnom pravcu, upravo k jednoj užasnoj krizi“”, naveo je Đukanović.

On je rekao da su, da Crna Gora može da dostigne evropske i svjetske visine potvrdili sportisti i sportistkinje, i kolektivno i pojedinačno, koji su i ove godine unosili radost u naše domove i podsjetili koliko možemo kada smo zajedno.

Đukanović je istakao da je godina bremenita problemima i izazovima učinila da jedan posebno vrijedan podvig – lansiranje prvog crnogorskog satelita u orbitu, zašta dugujemo zahvalnost našoj mladosti – ostane u sjenci.

On je kazao da je siguran da imamo želje, energije, i potencijala da zaustavimo dalje devastiranje temeljnih vrijednosti, zaštitimo ustavni poredak zemlje i prevaziđemo sadašnju političku i institucionalnu krizu kroz dijalog i dogovor o izboru sudija Ustavnog suda, i organizovanje vanrednih parlamentarnih izbora.

“Kako bismo što skorije mogli formirati odgovornu i kompetentnu vladu koja će ozbiljno pristupiti rješavanju nagomilanih ekonomskih i društvenih problema, odblokirati reforme i ubrzati evropski put Crne Gore”, rekao je Đukanović.

On smatra da za takav pristup imamo opredjeljenje većinske Crne Gore i punu podršku naših evropskih i NATO partnera.

Đukanović je kazao da to uliva optimizam da ćemo u narednoj godini vratiti zemlju u okvire stabilnog razvoja i stvaranja uslova za realno održiv bolji život svih naših građana, i učiniti doglednim ostvarenje evropskog cilja.

“Svim građanima Crne Gore, našoj dijaspori, predstavnicima u vojnim i diplomatskim misijama, svim našim ljudima gdje god da su želim dobro zdravlje, mir, slogu i prosperitet u Novoj, 2023. godini”, naveo je Đukanović u čestitki.

