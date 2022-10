Đukanović: Moguće obnavljanje inicijative za skraćenje mandata Skupštini

Podgorica, (MINA) – Ideja da se ponovo razmotri kandidatura Miodraga Lekića za mandatara za sastav nove vlade definitivno je neustavna, kazao je crnogorski predsjednik Milo Đukanović i rekao da postoji mogućnost obnavljanja inicijative za skraćenje mandata Skupštini.

Đukanović je, u intervjuu Glasu Amerike, kazao da je njemu ali i grupi od najmanje 25 poslanika na raspolaganju obnavljanje inicijative za skraćenje mandata.

“Nastavićemo sa raznim inicijativama, uvijek strogo vodeći računa o poštovanju Ustava,”, rekao je Đukanović u video najavi intervjua, objavljenoj na Tviteru /Twitter/ Glasa Amerike.

On je, komentarišući to što poslanici crnogorskog parlamenta u petak nijesu raspravljali o njegovom predlogu za skraćenje mandata Skupštini, kazao kako se nada da to nije finalan stav aktuelnog parlamenta.

“Dakle, postoji mogućnost da se inicijativa, koju sam juče testirao u parlamentu, obnavlja”, rekao je Đukanović.

On je ocijenio da je održavanje prijevremenih parlamentarnih izbora jedini mogući scenario.

“Ideje koje se predlažu od aktuelne parlamentarne većine, da se vratimo ponovnom razmatranju kandidature predloženog mandatara definitivno su neustavne”, kazao je Đukanović.

