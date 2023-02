Đukanović: Crna Gora je partner i prijatelj Moldavije

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je partner i prijatelj Moldavije, poručio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović, ističući važnost pravovremene razmjene informacija u cilju onemogućavanja bilo kakvih pokušaja podrivanja stabilnosti dvije države.

Đukanović se, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, u okviru Minhenske bezbjednosne konferencije sastao sa predsjednicom Moldavije Majom Sandu.

Navodi se da je sastanak održan u svijetlu nedavnih informacija o potencijalnim pokušajima destabilizacije Moldavije i pominjanja državljana Crne Gore u tom kontekstu.

„Đukanović je ponovio da je Crna Gora partner i prijatelj Moldavije i naglasio važnost pravovremene razmjene informacija u cilju onemogućavanja bilo kakvih pokušaja podrivanja stabilnosti naših zemalja“, kaže se u saopštenju.

On je čestitao Moldaviji dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evrpskoj uniji (EU) i ponovio jasan stav Crne Gore da stabilnost, ne samo Zapadnog Balkana, već i šireg regiona, korespondira sa integracijom u Uniji.

„Crna Gora veoma cijeni odabrani cilj i spremna je da pruži pomoć i podršku u njegovom ostvarenju“, kazao je Đukanović.

Sandu je zahvalila na otvorenosti Crne Gore i razumijevanju situacije u kojoj se zemlja nalazi.

Ona je ponovila da izjava nije bila usmjerena na crnogorske vlasti i državu Crnu Goru, već izraz upozorenja građanima Moldavije i međunarodnoj javnosti u cilju obeshrabrenja mogućih učesnika.

„Predsjednici su potvrdili zainteresovanost za produbljivanie bilateralne saradnje, poslovnih i turističkih veza dvije zemlje u obostranom interesu“, navodi se u saopštenju.

Kako je saopšteno, Đukanović učešće na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji završava učešćem na Godišnjem ručku, na poziv Atlantskog saveza i Airbus-a, na kojem će se sumirati rezultati Konferencije.

