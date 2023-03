DPS pozvao na smirivanje strasti u kampanji

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) osudila je prijetnje predsjedničkim kandidatima i incident na Cetinju prilikom konvencije kandidata Pokreta Evropa sad Jakova Milatovića, i pozvala na smirivanje strasti u predstojećoj kampanji.

Portparol DPS-a Miloš Nikolić rekao je da u toj partiji razumiju gnijev građana Prijestonice, ali da ni u jednoj situaciji nasilje nije rješenje.

“Pozivamo sve da svoje političke stavove iskazuju nenasilno i tamo gdje to treba raditi – na biralištima 19. marta“, poručio je Nikolić.

Kako je kazao, “što se tiče reakcije bivšeg lidera Evrope sad – ako je vjerovati sinoćnjoj izjavi Jakova Milatovića, njegove insinuacije su, u najmanju ruku sramne, te ih odbacujemo sa indignacijom”.

„Milojko Spajić je osvjedočeni manipulator, koji bi za početak trebalo da razjasni sve nepoznanice oko državljanstva, prebivališta, stanova, kuća i bivših i sadašnjih bračnih partnera pa tek onda da se upusti u bilo kakvu javnu polemiku“, naveo je Nikolić u saopštenju.

On je apelovao na smirivanje strasti i pozvao građane da ne nasijedaju na provokacije.

„Vrijeme promjena dolazi i predstojeća pobjeda na izborima biće najbolji odgovor na sve što je našoj državi učinjeno u prethodne tri godine. Zato izlazak na biralište mora biti jedini izbor“, zaključio je Nikolić.

