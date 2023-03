DPS: Pobijedićemo i 2. aprila

Podgorica, (MINA) – Rezultat kandidata Demokratske partije socijalista (DPS) Mila Đukanovića na izborima za predsjednika Crne Gore pokazuje da politika utemeljena na konkretnim rezultatima, jasnim i realnim planovima za budućnost ima jako uporište u biračkom tijelu, saopštili su iz te partije.

Iz DPS-a su rekli da će naredne dvije sedmice iskoristiti da u direktnom kontaktu sa građanima ukažu na prednosti njihovog kandidata i objasne šta je alternativa koju predstavlja njegov protivkandidat.

Kako su naveli, ova kampanja uvod je i u parlamentarne izbore, i to je dodatni motiv da mobilišu Crnu Goru za pobjedu.

“Sa iskustvom jedne slične situacije iz naše prošlosti, kada su se građani Crne Gore opredjeljivali kakvu budućnost žele – da žive bolje i budu svoji na svome, ili da predstavljaju zastupnike tuđih i tada veoma pogubnih interesa, građani su prelomili pametno i izabrali Đukanovića u drugom krugu”, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su rekli da su uvjereni da će građani tako odlučiti i sada.

Oni su zahvalili svim građanima koji su svojim glasovima podržali Đukanovića na izborima za predsjednika Crne Gore, i doprinijeli da kandidat DPS-a ima ubjedljivo najveću podršku nakon prvog kruga izbora.

“I pored snažne negativne kampanje koja se sve vrijeme vodila protiv DPS-a, posebno tokom izborne ćutnje i na sam dan izbora, ovaj rezultat pokazuje da politika utemeljena na konkretnim rezultatim, jasnim i realnim planovima za budućnost ima jako uporište u biračkom tijelu”, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su zahvalili svim partijama koje su podržale Đukanovića, kao i mnogobrojnim značajnim ličnostima iz zemlje i inostranstva.

“Idemo naprijed, do pobjede 2. aprila”, naveli su iz DPS-a.

