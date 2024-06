DPS će inicirati kontrolno saslušanje Novovića

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) iniciraće kontrolno saslušanje glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića jer je, kako su kazali, godinu držao u fioci transkripte o vezama nosilaca vlasti sa švercom cigareta.

Iz DPS-a su saopštili da će saslušanje inicirati povodom tekstova na portalu Libertas press, u kojima su objavljeni transkripti SKY komunikacije koji su, prema tvrdnji tog medija, bili u posjedu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) još od juna prošle godine.

Iz te partije su kazali da je prema javnoj izjavi Novoviċa tek objavljivanje transkripta u medijima iniciralo reakciju nadležnih organa, i to godinu od dana saznanja da postoje sumnje u vezi sa djelovanjem organizovane kriminalne grupe koja čini krivična djela.

“S ozbzirom na to da se iz dostupne SKY komunikacije može zaključiti da se stvarala mreža za krijumčarenje cigareta pod pokroviteljstvom vlasti, da se spominju sadašnji i dva bivša premijera, a da je predmet stajao u fioci godinu – sve do javnog objavljivanja transkripata, insistiraćemo na saslušanju Novovića pred Odborom za bezbjednost”, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su ocijenili da je javnost uznemirena činjenicom da tekstovi na portalu Libertas pres ukazuju na ozbiljne optužbe o kriminalu koji je premrežio i najviše strukture vlasti nakon avgusta 2020 i dodali da se očekuju odgovori zašto su nadležni u SDT, držali u fioci ova dokumenta.

“Vjerujemo da je u interesu svih građana da na saslušanju pred njihovim predstavnicima u parlamentu, predstavnici tužilaštva objasne njihovo nepostupanje po saznanjima da postoje sumnje na izvršenje više krivičnih djela”, naveli su iz DPS-a.

Kako su rekli, građani treba da saznaju činjenice o radu institucija kroz parlament, a ne posredstvom medijskih nastupa glavnog specijalnog tužioca na privatnim televizijama, u kojima se istina čuje onoliko koliko to voditelj i njegov sagovornik dopuste.

Iz DPS-a su ocijenili da je saslušanje pred nadležnim odborom korisno i za SDT.

“Jer bi glavni specijalni tužilac dobio priliku da javnosti objasni (ne)postupanje institucije na čijem je čelu, i eventualno otkloni sumnje da je i ovaj slučaj, jedan u nizu primjera selektivnosti u radu SDT-a, koji ozbiljno podrivaju temelje pravde u našoj državi”, zaključuje se u saopštenju.

