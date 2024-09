DPS: Bečić i Šaranović da podnesu ostavke nakon ubistva na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) pozvala je potpredsjednika Vlade Aleksu Bečića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića da podnesu ostavke nakon današnjeg ubistva na Cetinju.

Na Cetinju je danas ubijen V.Lj, a policija traga za napadačem.

Iz DPS-a su u saopštenju naveli da posljednji događaji, koji osim današnjeg ubistva uključuju i bombaški napad u kom su smrtno stradale dvije, a teško povrijeđene još tri osobe, pokazatelj su da je aktuelna Vlada u potpunosti nesposobna da se izbori sa organizovanim kriminalnim grupama.

„Umjesto zaštite građana Bečić je posvećen paradiranju policijskih auta i helikoptera u svrhu predizbornog političkog marketinga i držanju bombastičnih pres konferencija lišenih elementarne suštine“, kazali su iz DPS-a.

Oni su istakli da su svjesni da je borba protiv organizovanog kriminala zahtjevan posao koji podrazumijeva kontinuiran rad.

„Sve navedene okolnosti jasno pokazuju da Bečić nije sposoban da u ime države i građana Crne Gore ovu borbu nosi“, zaključuje se u saopštenju.

