Do kraja godine sertifikovana vozila za bezbjedan transport opasnih materija

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori će, do kraja godine, biti obezbijeđena sertifikovana vozila za bezbjedan transport opasnih materija, uključujući municiju i eksplozive, kazala je u šefica misije OEBS-a u Crnoj Gori Dominik Vag.

Kako je saopšteno iz crnogorskog Ministarstva odbrane (MOD), Vag se sastala sa resornim ministrom Draganom Krapovićem.

Vag je kazala da, nakon uspješnog završetka MONDEM programa i na osnovu zahtjeva za pomoć koji je podnijet Forumu za bezbjednosnu saradnju OEBS-a, Misija podržava implementaciju projekta „Ublažavanje bezbjednosnih rizika u vezi sa SALW/SCA u Crnoj Gori”.

Taj projekat, prema njenim riječima, finansiraju Austrija, Francuska, Njemačka, Mađarska, Crna Gora, Norveška, Slovačka i Švajcarska.

Vag je rekla da kroz projekat, Misija OEBS-a obezbjeđuje najbolje prakse u odabranim oblastima upravljanja životnim ciklusom oružja i pomaže Crnoj Gori da unaprijedi kapacitete MOD za praćenje stabilnosti zaliha municije, kao i da unaprijedi svoja skladišta.

“Do kraja godine projekat će obezbijediti sertifikovana vozila za bezbijedan transport opasnih materija, uključujući municiju i eksplozive”, navodi se u saopštenju.

Vag je kazala da će Misija OEBS-a nastaviti da podržava MOD i Vojsku Crne Gore u procesu kontrole naoružanja, i to kroz obuke, ekspertize i neophodnu opremu.

Krapović je, kako su rekli iz MOD-a, istakao nekoliko značajnih projekata koji su realizovani u saradnji tog Vladinog resora i OEBS misije u Crnoj Gori.

“Posebno je naglasio MONDEM program demilitarizacije, koji je uspješno završen 2018. godine, kada je riješeno pitanje preko 86 odsto viškova ubojnih sredstava”, kaže se u saopštenju.

On je rekao da je zadovoljan saradnjom sa OEBS Misijom po pitanju projekta Ublažavanje rizika od SALW-a i SCA u Crnoj Gori, dodajući da će najavljena revizija prioriteta doprinijeti da sprovođenje projekta bude dinamičnije, čime bi se dodatno doprinijelo jačanju saradnje.

Krapović je naglasio da MOD u potpunosti ispunjava obaveze iz Bečkog dokumenta i podržava proces njegove modernizacije usmjeren na jačanje međusobnog povjerenja, saradnje i sigurnosti u evropskom okruženju.

Kako je dodao, MOD će ostati posvećen sprovođenju rezolucije Ujedinjenih nacija „Žene mir i bezbjednost“, koja je dobila na značaju i kroz OEBS-ovo uključivanje rodnih pitanja u okviru bezbjednosne komponente.

“Krapović je istakao da će Crna Gora nastaviti usklađivanje sa vanjskom i bezbjednosnom politikom EU, kao i da će ostati posvećena članstvu u NATO i ispunjavanju prioriteta iz NATO agende”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS