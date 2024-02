Dijalog o sporazumu sa Republikom Srpskom neprihvatljiv za SD

Podgorica, (MINA) – Dijalog na temu sporazuma o specijalnim vezama Crne Gore sa Republikom Srpskom nije prihvatljiv za Socijaldemokrate (SD), saopštili su iz te stranke, dodajući da je to u suprotnosti sa njihovim temeljnim opredjeljenjima, ali i sa članstvom države u Evropskoj uniji (EU).

U saopštenju SD-a se navodi da posjeta predsjednika bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorada Dodika potvrđuje tezu te stranke da se, u prethodne četiri godine, integracija Crne Gore u “Srpski svet” odvija brže nego integracija u EU.

“Za SD nije prihvatljiv dijalog na temu sporazuma o specijalni vezama sa Republikom Srpskom jer je u suprotnosti sa našim temeljnim opredjeljenjima i onim što podržava 80 odsto građana, a to je članstvo u EU”, naveli su iz SD.

Oni su dodali da put u EU ne vodi preko Beograda i Banja Luke, niti preko onih koji su označeni kao saradnici Moskve i Minska i koji su pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država.

“Ukoliko se ostali subjekti odluče čak i za dijalog na ovu temu, neka je to njima na čast, a njihovim glasačima za nauk”, naveli su iz SD.

Oni su naglasili da je, dok parlamentarna većina i Vlada govore o potencijalu Crne Gore da postane sljedeća članica EU, u Skupštinu zvanično uvedena zastava druge države.

“A na stolu se nalazi dokument o specijalnim vezama ili sinhronizaciji zakona sa Republikom Srpskom umjesto sa EU”, kaže se u saopštenju SD.

U SD-u, kako su naveli, misle da je sada i najvećim skepticima jasno da Crna Gora kao država gubi atribute nezavisnosti i da je krajnje vrijeme za otrežnjenje.

