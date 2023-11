Dijalog jedini način rješavanja krize u ratom zahvaćenom Pojasu Gaze

Podgorica, (MINA) – Dijalog je jedini put rješavanja krize u ratom zahvaćenom Pojasu Gaze, poručeno je na sastanku crnogorskog ministra odbrane Dragana Krapovića i ambasadora Palestine u Crnoj Gori Rabija Alhantulija.

Na sastanku je, kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, ocijenjeno da susret predstavlja priliku za razmjenu mišljenja o pitanjima koja su od značaja za regionalnu, ali i globalnu bezbjednost.

Krapović je naglasio da žali zbog situacije na Bliskom Istoku, poručujući da su dijalog i mirno rješavanje gorućih problema od ključnog značaja za prevazilaženje krize u tom regionu.

On je dodao da je diplomatski put jedini validan način dugoročnog rješavanja bezbjednosnih izazova.

Alhantuli je čestitao Krapoviću stupanje na dužnost i poželio mu uspjeh u radu.

„Ambasador je informisao ministra o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji i zahvalio za humanitarnu pomoć koju je Crna Gora obezbijedila za ugroženo civilno stanovništvo u ratom zahvaćenom Pojasu Gaze“, kaže se u saopštenju.

