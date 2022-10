DF osvojio apsolutnu većinu u Budvi

Podgorica, (MINA) – Lista Demokratskog fronta na lokalnim izborima u Budvi, sa 18 mandata, osvojila je apsolutnu većinu, pokazuju preliminarni podaci Opštinske izborne komisije (OIK).

Iz OIK-a Budva su naveli da je koalicija Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije, Socijaldemokrata, Liberalne partije i Građanske inicijative “21. maj” osvojila devet mandata, a koalicija Demokrata i Demosa četiri.

Po jedan mandat pripao je listama Socijalističke narodne partije i Građanskog pokreta URA.

Izborni census nijesu prešle Prava Crna Gora i Građanska akcija.

Pravo glasa u Budvi ima 18.783 birača, a glasalo je njih 11.698.

