Despotović: Vlast duguje konkretne odgovore o širenju kju groznice

Podgorica, (MINA) – Informacije koje javnost dobija od nadležnih organa i institucija u vezi sa širenjem kju groznice su konfuzne, kontradiktorne i neusaglašene, saopštili su iz Demokratske partije socijalista (DPS), navodeći da vlast duguje konkretne odgovore o širenju te infekcije.

Poslanica DPS-a Aleksandra Despotović u saopštenju je navela da pokušaj minimiziranja štete koja će nastati zbog nepravovremenog, neprofesionalnog i neodgovornog postupanja ne doprinosi umirivanju javnosti, već unosi novu sumnju da je ova bolest izmakla kontroli.

Ona je podsjetila da je saopšten podatak da kod 203 grla postoji sumnja na prisustvo bolesti (pozitivan serološki nalaz, odnosno prisustvo antitijela) dok je kod njih devet PCR testom u mlijeku, drugim izlučevinama ili analizom tkiva utvrđeno da infekcija postoji.

“Zatim je rečeno da je do sada eutanazirano 59 grla sa pozitivnim PCR nalazom ili izraženim kliničkim simptomima, a da eutanaziju čeka još sedam grla i da će ona biti sprovedena odmah po dobijanju informacije od opština Nikšić i Danilovgrad o obezbijeđenoj lokaciji za neškodljivo uklanjanje”, podsjetila je Despotović.

Kako je rekla, ta informacija zbunjuje i stručnjake, a kamoli laičku javnost, koja iz tako saopštenih brojki može samo da zaključi da se od građana nešto skriva.

“Nameću se pitanja: Kad ćemo znati da li se PCR test radi kod svih grla koja pokazuju kliničke znake (a to je 203 kako je saopšteno) ili se kalkuliše, pošto statistika bolje zvuči ako je samo devet krava oboljelo”, kaže se u saopštenju.

Despotović je upitala koji je rok da lokalne samouprave dostave lokacije za odlaganje eutanaziranih životinja.

“Da li će te lokacije samovoljno određivati opštinske službe, pa ćemo doći u situaciju kakvu smo imali u Župi nikšićkoj gdje je stvoreno leglo zaraze, ili postoje jasni protokoli kako će se to uništavanje obavljati”, dodala je Despotović.

Ona je rekla da su se u prethodnim danima ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i direktor Uprave za bezbjednost hrane bavili nadležnostima državnih i javnih institucija i odgovornost o zakopavanju eutanaziranih grla zaraženih kju groznicom prenosili sa državnog na lokalni nivo.

“Ovakav pristup jasno ukazuje da nadležne institucije nijesu spremno dočekale pojavu Q groznice, jer da jesu, protokol bi bio donešen ne samo na nivou lokalne samouprave, već i na nivou države”, kazala je Despotović.

Prema njenim riječima, javnost je svjedočila pokušaju da se pojava kju groznice sakrije i da se na taj način prikrije nečiji nerad, neprofesionalnost i neodgovornost.

“Problem se pokušao prebaciti na poljoprivredne proizvođače kojima je ministar jasno poručio: “Ako neko misli da zaradi to nije fer””, navela je Despotović.

Kako je kazala, ne radi se o zaradama, već samo o isplati štete, zbog očiglednih propusta svih institucija i na državnom i na lokalnom nivou.

“Od ove vrste odgovornosti ne može se pobjeći, proizvođačima šteta mora biti nadoknađena”, rekla je Despotović.

Ona je istakla da resorno ministarstvo treba da upozna javnost o daljim koracima i pruži odgovor na pitanje, da li će biti sprovedena vakcinacija grla i da li Vlada planira da izdvoji novac za nabavku vakcina.

“I na kraju, najmanje što odgovorni nosioci vlasti na državnom i lokalnom nivou treba da učine, jeste da podnesu ostavke iz moralnih razloga, jer su neprofesionalno, nekompetentno i nezainteresovano postupali u slučaju ovog problema koji ne tangira samo stočare već i sve građane izložene riziku da se zaraze”, zaključila je Despotović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS