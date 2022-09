Demokrate: Nastup Abazovića potvrda hroničnog nedostatka ozbiljnosti

Podgorica, (MINA) – Današnji nastup predsjednika Vlade Crne Gore u tehničkom mandatu Dritana Abazovića potvrda je izrazitog i hroničnog nedostatka ozbiljnosti, kazali su iz Demokratske Crne Gore.

Abazović je rekao da je danas Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) predao dokumentaciju o švercu cigareta u Crnoj Gori, navodeći da očekuje da će to pokrenuti veliku lavinu.

“Abazović je očito zaboravio da su najveći kriminalci, poput Radoja Zvicera i Ljuba Milovića, pušteni da pobjegnu upravo dok je on bio na najvišim funkcijama vlasti, ali i to da već nekoliko puta službeno boravi u Beogradu bez da pita za Svetozara Marovića”, rekle su Demokrate.

Demokrate su u reagovanju navele da Abazović umije da ih poveže sa Demokratskom partijom socijalista (DPS), ali da zaboravlja na sve sastanke sa liderom DPS-a Milom Đukanovićem i na sve formalne i neformalne sporazume sa DPS-om.

“Abazović lako zaboravlja i glasanje za izbor bliskog saradnika Veselina Veljovića za pomoćnika direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB), postavljanje izvršioca teških krivičnih djela za generalnog inspektora ANB-a, glasanje za izbor načelnika Generalštaba na predlog DPS-a, glasanje za izbor bivšeg direktora ANB-a za člana Borda direktora Elektroprivrede”, kaže se u reagovanju.

Oni su naveli da je URA bila uzdržana prilikom glasanja o svakom kandidatu za sudiju Ustavnog suda kojih je bilo 18, dodajući da je ta stranka predložila zakon o odlaganju lokalnih izbora, koji je Ustavni sud ocijenio neustavnim.

“A onda zakone o Zeti, kojima zajedno sa DPS-om zabranjuju Zećanima da glasaju na izborima u Podgorici sa ciljem da DPS-u obezbijede veću startnu prednost”, dodale su Demokrate.

