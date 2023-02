Demokrate formirale 22 izborna štaba na lokalnom nivou

Podgorica, (MINA) – Demokratska Crna Gora, u susret predstojećim predsjedničkim izborima, pored Centralnog izbornog štaba, formirala je i 22 na lokalnom nivou, sa više od 350 koordinatora, saopštili su iz te partije.

Iz Demokrata su kazali da se u prethodnim danima potvrdilo da ta stranka ima najjaču partijsku infrastrukturu u odnosu na sve druge političke subjekte.

Oni su kazali da je to ocijenio Centralni izborni štab predsjedničkog kandidata Demokrata.

“Partijska infrastruktura je podignuta na najviši nivo u susret sjednici Glavnog odbora Demokrata, na kojoj će biti donijetta odluka o tome ko će biti kandidat Demokrata za predsjednika Crne Gore na izborima koji su zakazani za 19. mart ove godine”, kazali su iz Demokrata.

Iz te stranke su kazali da je Centralni izborni štab primio i informaciju da je u prethodnim danima preko 20 opštinskih odbora Demokrata održalo sjednice, na kojima su osvojeni zaključci u kojima se uvijek jednoglasno podržavaju stavovi Predsjedništva partije sa posljednje dvije sjednice.

“Koliko je, zapravo, snažna podrška Demokratama u ovom trenutku, najbolja potvrda je atmosfera sa sjednice Odbora Glavnog grada, na kojem je zaključeno da samo u Podgorici ima na stotine aktivista koji su u okviru mjesnih odbora spremni da sprovode pobjedničku kampanju predsjedničkog kandidata Demokrata”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da tome u prilog svjedoči i činjenica da je samo u nekoliko dana, bez pritiska, ucjena i različitih obmana kojima se služila politička konkurencija, prikupljeno mnogo više potpisa potrebnih za kandidaturu.

“Međutim, naši aktivisti neće stati na tome dok god postoji zainteresovanost građana da potpisom podrže našeg predsjedničkog kandidata”, poručile su Demokrate.

Oni su ocijenili da je, ako se nastavi trend podrške, jasno da će građanska Crna Gora dobiti najboljeg kandidata, a cijela Crna Gora najboljeg predsjednika.

“U međuvremenu, aktivnosti na pripremi sjednice Glavnog odbora su u završnoj fazi i sve je spremno da Demokrate donesu odluku o predsjedničkom kandidatu. Centralni izborni štab će i dalje, gotovo na dnevnom nivou, nastaviti da informiše javnost u susret procesima koji slijede”, navodi se u saopštenju.

