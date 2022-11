Danas novi protest pokreta Ima nas

Podgorica, (MINA) – Novi protest pokreta Ima nas biće održan danas na platou ispred Skupštine Crne Gore.

Iz pokreta su saopštili da je za dobrobit cijele države, njenih građana, deblokade institucija i prosperiteta i sustizanja evropskog standarda života, potrebno što prije izaći na izbore.

Oni su poručili da treba povući, kako su naveli, sramne izmjene Zakona o predsjedniku koje predstavljaju svojevrsni ustavni puč, kao i da je potrebna deblokada Ustavnog suda.

“Poslije drugog i još masovnijeg protesta, na kojem smo jasno stavili do znanja da nećemo odustati od ostvarenja naših zahtjeva, najavljujemo da će se sljedeći skup održati u ponedjeljak u 18 sati, ispred platoa Skupštine”, kaže se u saopštenju.

Iz pokreta Ima nas rekli su da veliki broj građana koji je sa njima iz protesta u protest, predstavlja potvrdu ispravnosti njihove borbe i želje za pravim promjenama u Crnoj Gori.

Crnoj Gori su, kako su poručili, potrebni hitni vanredni parlamentarni izbori.

Iz pokreta Ima nas naveli su da je potrebno da Crna Gora dobije državno odgovornu Vladu, koja će štiti nacionalne interese i raditi u korist građana.

“Podrži nas i ti u ovoj borbi za očuvanje i tvoje i budućnosti naše Crne Gore! Zato u ponedjeljak svi ispred platoa Skupštine, da još jednom snažno poručimo Ima nas i biće nas kako bi država konačno prodisala punim plućima“, navodi se u saopštenju.

