Cuca v.d. sekretara Ministarstva ljudskih i manjinskih prava

Podgorica, (MINA) – Vlada je donijela rješenje da se Gazmend Cuca odredi za vršioca dužnosti (v.d.) sekretara Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

Iz Vlade je saopšteno da je na današnjoj sjednici donijeto rješenje o određivanju Neđeljka Rudovića za v.d. generalnog direktora Direktorata za medije u Ministarstvu kulture i medija.

Vlada je izabrala Branimira Janjevića za v.d. generalnog direktora Direktorata za međunarodnu pravosudnu saradnju u Ministarstvu pravde i Stevana Brajuškovića za v.d. generalnog direktora Direktorata za krivične sankcije i nadzor u tom resoru.

Kako je saopšteno, donijeto je rješenje da se Mersida Aljićević odredi za v.d. generalne direktorice Direktorata za socijalnu i dječju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja i da se za v.d. generalne direktorice u Direktoratu za inovacije, otvorenost javne uprave i saradnju sa nevladinim organizacijama u Ministarstvu javne uprave odredi Lidija Ljumović.

Vlada je donijela rješenje o razrješenju predsjednice i člana Upravnog odbora (UO) javne ustanove „Centar za profesionalnu rehabilitaciju“ Aleksandre Mugoše i Mensuda Grbovića i imenovanju Ramazana Lanikua za predsjednika i Ahmeda Hadžića za člana UO.

Iz Vlade su kazali da je donijeto rješenje o razrješenju dužnosti direktorice Fonda za obeštećenje Đorđine Lakić i o imenovanju Elmira Kurtagića za direktora Fonda.

„Vlada je donijela rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za međunarodnu saradnju u ranijem Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava Sretena Jakića“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Vlada donijela rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija u ranijem Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Darka Bulatovića.

Iz Vlade su kazali da je donijeto rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za podsticanje i razvoj kulturno-umjetničkog stvaralaštva u ranijem Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, Andrije Radulovića.

Vlada je donijela rješenje o određivanju Dobrile Vlahović za v.d. generalne direktorice Direktorata za kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture i medija i da se za v.d. generalne direktorice Direktorata za kulturno-umjetničko stvaralaštvo u tom resoru odredi Milena Mijović Durutović.

„Donijeto je rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktora Uprave za zaštitu kulturnih dobara Mladena Zagarčanina i o određivanju Maje Ćetković za v.d. direktorice Uprave“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Vlada donijela rješenje da se za državnog sekretara u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma imenuje Armend Milla i da se za državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede imenuje Stevana Gajević.

Vlada je izabrala Bogdana Fatića za v.d. direkotra Uprave za ugljovodonike i donijela rješenje o prestanku mandata direktora Uprave Marka Adžića.

„Donijeto je rješenje da se za v.d. generalne direktorice Direktorata za informatiku i analitičko-statističke poslove u Ministarstvu rada i socijalnog staranja odredi Neda Ojdanić“, kaže se u saopštenju.

Vlada je, kako se navodi, predložila Skupštini Nacionalne turističke organizacije da razriješi članove Nadzornog odbora, predstavnike Vlade, Miloša Miškovića i Maju Mitrović, a imenuju Jasnu Vujović i Miloša Medenicu.

Kako je saopšteno, Vlada je donijela rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave za željeznice Milorada Nikića, kao i o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za rad i zapošljavanje u ranijem Ministarstvu ekonomskog razvoja Jevrosime Pejović.

Vlada je donijela rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu u ranijem Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, Jova Pajovića.

Donijeto je, kako se navodi, rješenje o određivanju Aleksandra Memčevića za v.d. generalnog direktora Direktorata za rad u Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

Vlada je donijela rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Fonda rada Jevrosime Pejović, Vuka Novakovića, Radmile Sekulić i Ranka Radonjića i imenovanju Vuka Novakovića, Zorana Ratkovića, Alberta Camaja i Nađe Pekić za nove članove.

