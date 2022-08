Crnoj Gori potrebna stabilna, funkcionalna i sposobna vlada

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori potrebna je stabilna, funkcionalna i sposobna vlada sposobna da sprovede reforme ​​kako bi država napredovala na putu ka Evropskoj uniji (EU), ocijenila je portparolka Evropske komisie Ana Hernandez Pisonero.

Pisonero je rekla da je EK uzela u obzir odluku Skupštine da izglasa nepoverenje vladi Dritana Abazovića.

“Sada je na crnogorskim institucijama da preduzmu naredne korake u skladu sa Ustavom i zakonskim okvirom”, kazala je Pisonero u izjavi dostavljenoj agenciji MINA.

Ona je istakla da nije na EU da odlučuje ili utiče na taj proces.

“Crnoj Gori je potrebna stabilna, funkcionalna i sposobna vlada sposobna da sprovede reforme vezane za EU ​​kako bi napredovala na svom putu ka Uniji”, poručila je Pisonero.

Ona je rekla da je važno da sve političke snage odgovorno rade na unapređenju konsenzusa u tom pogledu, jer je dragoceno vrijeme već izgubljeno ove godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS