Crna Gora spremna da iskoristi istorijski trenutak i pristupi EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je spremna da iskoristi istorijski trenutak i priključi se Evropskoj uniji (EU), a u tom procesu trebalo bi da učestvuje cjelokupno društvo, poručeno je tokom sastanka premijera Milojka Spajića sa diplomatama iz 27 država članica EU.

Evropske diplomate, članovi radne grupe Savjeta EU za proširenje – KOELA, borave u dvodnevnoj posjeti Crnoj Gori, gdje će se sastati sa državnim zvaničnicima i predstavnicima ključnih institucija zaduženih za proces pristupanja države Uniji.

Spajić je, kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), rekao da je dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) izgledalo kao nepremostiv izazov za brojne prethodne vlade.

“Mi smo to zajednički uspjeli, uz vašu podršku. Znamo da je ovo proces koji zahtijeva dvije strane i jako cijenimo veliki doprinos koji nam dajete na svakodnevnoj osnovi“, kazao je Spajić.

On je danas u Podgorici sa članovima KOELA razgovarao o napretku koji je Crna Gora ostvarila u pregovaračkom procesu i daljim obavezama usmjerenim na završetak procesa i pristupanje EU.

Spajić je kazao da je dobijanje IBAR-a samo početak.

„Znamo da je to minimalni nivo za priključenje EU. Mi sa tim nijesmo zadovoljni. Nastavljamo sa zahtjevnim reformama u poglavljima 23 i 24. Možete računati na punu posvećenost Crne Gore vladavini prava, do samog kraja“, rekao je Spajić.

On je najavio da će Reformska agenda uskoro biti usvojena.

„Zacrtali smo visoke standare, postavili smo visoko ljestvicu, jer se ne plašimo izazova. Želimo da svi ljudi iz administracije shvate da je ovo ostvarljiv cilj i da je priključenje EU stvarnost“, kazao je Spajić.

Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala je da je Vlada, od stupanja na dužnost, napravila izuzetan napredak u pristupnim pregovorima, posebno kada je u pitanju ispunjavanje privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24.

Ona je podsjetila na rješavanje najosjetljivijih pitanja iz oblasti pravosuđa, što je, kako je istakla, bio jasan signal da je Crna Gora opredijeljena da učini sve što je potrebno da ubrza pregovore sa EU.

„S obzirom na to da naša procjena korespondira sa stavovima Evropske komisije, mogu konstatovati da će do kraja godine Crna Gora biti spremna da zatvori najmanje četiri pregovaračka poglavlja”, rekla je Gorčević.

Ona je dodala da će biti zatvorena poglavlja pravo intelektualne svojine, informaciono društvo i mediji, preduzetništvo i industrijska politika i vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika.

Kako je kazala Gorčević, stoprocentna usklađenost sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom, korišćenje EUR, 80 odsto javne podrške članstvu u EU, članstvo u NATO-u, odsustvo otvorenih sporova sa susjednim državama, status lidera u pregovorima o pristupanju EU, jasno pokazuju spremnost Crne Gore da postane sljedeća članica EU.

“I na taj način dodatno doprinese daljoj stabilnosti i snažnijim aspiracijama regiona Zapadnog Balkana ka EU, dodala je Gorčević.

Novoimenovani abasador EU u Crnoj Goru Johan Satler kazao je da je posjeta članova KOELE Crnoj Gori značajna.

„Posjeta je važna zbog dvije glavne stvari. Prva je da je Crna Gora pokazala da može napredovati. Bio sam srećan što sam mogao vidjeti i prije nego što sam stigao u Crnu Goru, da ste prošli takozvani IBAR test”, rekao je Satler.

On je dodao da je Crna Gora prošla IBAR o vladavini prava, pravosuđu i veoma važnim zakonima koji su doneseni.

“Zato je ovo sada dobar trenutak i pozivam sve donosioce odluka u državi, Vladu ali takođe i opoziciju jer je članstvo u EU proces cjelokupnog društva, da ovaj trenutak iskoriste”, kazao je Satler.

Prema njegovim riječima, druga važna stvar je da je EU spremna za nove države članice.

“Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, govori o istorijskom pozivu da se Evropska unija kompletira. A to je nešto u čemu Crna Gora može da posluži kao primjer“, kazao je ambasador Satler.

Ambasador Mađarske Jozef Neđeši poručio je da je politika proširenja jedna od najuspješnijih politika EU i da je ključno da ona ostane zasnovana na zaslugama, da bude izbalansirana i da bude kredibilna.

Neđeši je istakao da je Mađarska pružila podršku Crnoj Gori tokom pristupanja NATO-u i da nastoji da to uradi i u procesu pristupanja EU, na čemu će raditi tokom njihovog predsjedavanja Unijom.

„Crna Gora želi da zatvori brojna poglavlja tokom mađarskog predsjedavanja. Mi možemo da pomognemo Crnoj Gori dosta u narednom periodu, međutim, morate znati da se ovaj uspjeh može ostvariti samo zajedno”, rekao je Neđeši.

On je kazao da je zadatak i odgovornost crnogorskih političara, države i političkih lidera da očuvaju političku stabilnost koja omogućava EU da otvori svoja vrata Crnoj Gori poslije dugog niza godina.

“Važno je pokazati da je Crna Gora stabilna NATO članica koja tretira pristupanje EU kao nacionalni interes. Tražim od vas da budete partneri Mađarske u predsjedavanju EU i osigurate da Crna Gora ostvari značajan napredak u procesu pristupanja EU“, kazao je Neđeši.

Predstavnici država članica EU su, kako se navodi, pozdravili rezultate koje je Crna Gora ostvarila tokom prethodnih godinu dana i prenijeli punu podršku za ubrzanje reformi kako bi Crna Gora ispunila sve obaveze i postala sljedeća članica EU.

Oni su istakli da, osim tehničke i ekspertske podrške, Vlada i pregovaračka struktura mogu računati na nastavak izdašne finansijske podrške iz evropskih fondova i programa koji će omogućiti da se reforme sprovode brže, efikasnije i kvalitetnije i da građani osjete koristi od procesa evropske integracije.

Predstavnici država članica EU su, kako se dodaje, iznijeli uvjerenje da će napredak Crne Gore biti podsticaj za ostale države regiona da ubrzaju put prema EU.

U okviru dva panela koja je moderirao glavni pregovarač Predrag Zenović, sa članovima COELE su razgovarali članovi Vlade i pregovaračke strukture.

