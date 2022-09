Crna Gora iskreno saosjeća sa porodicama stradalih u Hrvatskoj

Podgorica, (MINA) – Crna Gora iskreno saosjeća sa porodicama stradalih u željezničkoj nesreći koja se u petak uveče dogodila u mjestu Rajić u Hrvatskoj, kazao je crnogorski premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović.

Prema posljednjim podacima, tri osobe su poginule, a 12 ih je povrijeđeno u drugoj najtežoj nesreći te vrste u nezavisnoj Hrvatskoj.

Abazović je na Tviteru /Twitter/ u ime Vlade Crne Gore izrazio najdublje saučešće premijeru Hrvatske Andreju Plenkoviću povodom te tragične nesreće.

“Crna Gora iskreno saosjeća sa porodicama stradalih, a povrijeđenima želimo brz oporavak”, rekao je Abazović.

