Crna Gora dobila pozitivan IBAR

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je, na današnjoj Međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom (EU) u Briselu, dobila pozitivan Izvještaj o ispunjenju privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 (IBAR).

Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji poručio je da Crna Gora sada ulazi u završnu fazu pregovora sa Evropskom unijom (EU).

On je istakao da je važno iskoristiti momentum i učiniti sve da i ostala poglavlja budu zatvorena.

Varhelj je kazao da će, ukoliko Crna Gora nastavi da dostavlja rezultate, veliki broj poglavlja biti zatvoren do kraja godine.

Ministarka vanjskih poslova Belgije Hađa Labib kazala je da je Crna Gora dostavila impresivne rezultate i u posljednjih pet mjeseci odradila ključne reforme.

Prema njenim riječima, jasno je da je Crna Gora posvećena reformama i usklađivanju sa evropskim zakonodavstvom.

Kako je istakla, Crnoj Gori sada slijedi zatvaranje poglavlja.

Premijer Milojko Spajić je, na konferenciji za novinare, kazao da je danas važan dan za Crnu Goru, ali i podsjetio da nakon dobijanja IBAR-a slijedi zatvranje poglavlja.

On je rekao da slijedi mnogo posla kako bi Crna Gora najkasnije do 2028. godine postala 28. članica Evropske unije.

