Crna Gora apsolutno posvećena evropskom putu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je apsolutno posvećena evropskom putu i, kao multietnička demokratija, prolazi kroz interesantan period političkog i demokratskog života, ali uspijeva da potvrdi funkcionalnost institucija i odlučan vanjskopolitički kurs, rekao je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Đukanović je danas primio akreditivna pisma novoimenovanih, izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Alžira, Fataha Mahraza, Italije Andreine Marsele, Ukrajine, Oleha Herasimenka i Njemačke, Petera Feltena.

Đukanović je, kako se navodi, odvojeno razgovarao s ambasadorima, poželio im dobrodošlicu na prijestono Cetinje, uspješnu misiju i iskazao uvjerenje da će tokom svojih mandata svaki od ambasadora, u saradnji sa državnim organima Crne Gore, dati doprinos unapređenju međudržavnih odnosa.

Tokom susreta sa Mahrazom, Đukanović je ukazao na značajan prostor za unapređenje međudržavnih odnosa, prije svega kroz dinamiziranje dijaloga na visokom nivou i snaženje ugovorne baze između dvije zemlje.

“Iskazana je zainteresovanost za uspostavljanje saradnje u oblasti turizma i energetike imajući u vidu značajne potencijale naše zemlje i dobru ekspertizu Alžira na tom polju”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je značajnom ocijenjena i mogućnost saradnje u kulturi, dalje njegovanje prijateljskih odnosa u multilateralnom okviru, što će doprinijeti unapređenju ukupne međudržavne saradnje.

Mahraza prenio je Đukanoviću izraze prijateljstva i velikog poštovanja alžirskog predsjednika uz najbolje želje za prosperitet i sreću građana Crne Gore.

“Uz saglasnost o potencijalima za saradnju u turizmu i energetici, posebno u kontekstu energetske krize u svijetu, istakao je važnost pravovremenih razgovora o mogućnosti da Crna Gora bude regionalni hub u kontekstu daljeg razvoja gasne infrastructure”, navodi se u saopštenju.

Pored toga, Mahraza je ukazao na mogućnost saradnje u pomorskom saobraćaju, kulturi i obrazovanju.

Đukanović je u razgovoru sa ambasadorkom Italije ukazao na stabilne istorijske temelje odnosa dvije zemlje koji se osavremenjavaju i kontinuirano unapređuju.

Uz podsjećanje na prijateljske i partnerske odnose kroz članstvo u NATO i očekivanje skorog partnerstva u evropskom savezu, Đukanović je zahvalio za kontinuiranu i sveobuhvatnu podršku Crnoj Gori i Zapadnom Balkanu u evropskim stremljenjima.

“Italija je zemlja koja bolje od drugih poznaje istoriju i razumije sadašnjost ovog regiona što je od velikog značaja za evropsku perspektivu”, kazao je on.

Podsjetivši na značaj Sporazuma o strateškoj saradnji između dvije zemlje, okvira koji treba još efikasnije da se iskoristi na primjeru vrijednog infrastrukturnog projekta podmorskog kabla, Đukanović je visoko ocijenio saradnju sa italijanskim predsjednikom Serđom Matarelom koju karakteriše prijateljstvo prema Crnoj Gori i njenom narodu.

Marsela je kazala da istorijski dugoročno partnerstvo Crne Gore i Italije čini da se u Crnoj Gori osjeća kao kod kuće.

“Mi smo neko ko zaista želi Crnu Goru u Evropskoj uniji (EU) i blisko sarađujemo i podržavamo vas na tom putu, da Crna Gora postane 28 članica Unije”, kazala je Marsela.

Ona je dodala da će Italija pružiti snažnu podršku Crnoj Gori da napravi završne korake.

“Kao što ste uz odlučnost i vrijedan rad postali članica NATO i prednjačite na putu ka EU, pomoći ćemo vam i sa obavezama u ključnim poglavljima pregovora sa Unijom”, dodala je ona.

Prema riječima Marsele, na italijansku podršku Crna Gora može računati i u demokratskim procesima koji su u proteklom periodu bili intezivni, ali, kako je dodala, u institucionalnom i ustavnom okviru, što je najvažnije.

“Važno je i zadržati stabilnost zemlje i izbjeći bilo kakav uticaj trećih strana jer Crna Gora pripada Evropi sa kojom ima zajedničku, istoriju, vrijednosti i ciljeve”, rekla je Marsela.

Ona je najavila da će svoj mandat posvetiti i daljem unapređenju uspješnih ekonomskih odnosa i kroz mogućnost nastavka energetskog projekta kao što je podmorski kabal.

Navodi se da je Đukanović u razgovoru sa Herasimenkom zahvalio Ukrajini za odluku da u ovom teškom trenutku za tu zemlju i njen narod obnovi predstavljanje države na ambasadorskom nivou, što Crna Gora razumije kao gest prijateljstva i podršku crnogorskoj spremnosti da gradi najbolje odnose prijateljske saradnje.

Đukanović je, kako se dodaje, posebno istakao zadovoljstvo što ukrajinskog ambasadora prima u Prijestonici, po mnogo čemu jedinstvenoj, ali i po svakodnevnoj podršci njenih građana ukrajinskom narodu.

“On je ponovio snažnu osudu ruske agresije na Ukrajinu, neodgovornog čina kojim se krše međunarodna prava i Povelja Ujedinjenih nacija (UN), uz iskreno žaljenje zbog stradanja prijateljske države i naroda, i uništenja bogatih materijalnih resursa”, navodi se u saopštenju.

Đukanović je rekao da se nada da će ipak doći do smirivanja situacije i da će se uložiti dodatni napori za iznalaženje rješenja diplomatskim putem kojim će se obezbijediti nezavisnost i teritorijalni integritet Ukrajine.

“Uz ocjenu da je u pitanju agresija koja ne prijeti samo Ukrajini već evropskoj bezbjednosti, sistemu vrijednosti i jedinstvu, ponovio je podršku odluci o dodjeli statusa kandidata toj zemlji”, kaže se u saopštenju.

Đukanović je rekao da se nada da će u doglednoj perspektivi rat stati.

“I da ćemo se vratiti mirnodobskim temama i saradnji, iskazao punu spremnost da Crna Gora u maksimalnoj mjeri mogućeg učestvuje u svim programima podrške i obnove te zemlje”, dodaje se u saopštenju.

Herasimenko je zahvalio na ličnoj uključenosti Đukanovića u pomoći tokom nesrećnih okolnosti, koje će, kako je kazao, Ukrajina izdržati, prevazići i pobijediti rat protiv zla.

“Uz zahvalnost i Lidiji Đukanović za nedavno učešće na Samitu koji je organizovala Olena Zelenska, ukazao je na značaj podrške Crne Gore i svih partnera i saveznika”, navodi se u saopštenju.

Herasimenko je dao punu podršku napretku Crne Gore ka EU, ističući da će crnogorska iskustva rado iskoristiti.

Na sastanku sa Feltenom, Đukanović je visoko ocijenio odnose Crne Gore i Njemačke koji su tokom proteklih godina doživjeli značajan napredak.

Cijeneći dragocjenim frekventne susrete i prijateljske razgovore na najvišem nivou, Đukanović je zahvalio za saradnju kroz ukupnu državnu infrastrukturu dvije države posebno u oblasti unutrašnjih poslova, bezbjednosti, zaštite životne sredine, kulture i obrazovanja.

“Formiranjem Njemačkog biznis kluba u Crnoj Gori i najavom dolaska krupnih kompanija u našu zemlju postavljaju se temelji za još dinamičniju ekonomsku saradnju koja je i prioritet, i značajna za diverzifikaciju crnogorske ekonomije i njene konkurentnosti na tržištu Evrope kojem težimo”, navodi se u saopštenju.

Uz zahvalnost za podršku evropske budućnosti Crne Gore i Zapadnog Balkana, Đukanović je ohrabrujućim ocijenio stimulativne poruke iz Berlina, što je, kako je dodao, važno i s aspekta podsticaja drugih zemalja regiona u tom pravcu.

“Na toj liniji pozdravio je pripremne radnje na organizovanju novog Samita berlinskog procesa u pravcu snaženja njegovog autoriteta kao originalne regionalne inicijative”, kaže se u saopštenju.

Felten je, kako se dodaje, rekao da će kao ekonomista biti temeljno posvećen privrednoj saradnji Crne Gore i Njemačke u svim oblastima posebno u energetici, zaštiti životne sredine s ciljem da pokaže atraktivnost Njemačke kao investicionog partnera.

On je pozdravio politički dijalog na najvišem nivou kao važan okvir za saradnju i najavio dalje kontakte u tom pravcu i kroz skori dolazak njemačkog izaslanika za Zapadni Bakan u Crnu Goru.

Iz Berlina je zadata važna tema – napredak Crne Gore ka EU, zato će Njemačka i dalje pružati podršku vašoj zemlji u ključnim oblastima, kazao je Felten, i dodao da bi bilo poput ostvarenja njegovog ličnog sna da tokom njegovog mandata Crna Gora pristupi EU.

On je, kako se dodaje, naglasio da je uloga Berlinskog procesa da podrži evropsku perspektivu Zapadnog Balkana i da se organizovanjem novog samita želi ukazati na važnost njegovog inkluzivnog karaktera.

“Smatramo da je Berlinski proces upravo pravi proces kojim se to može postići”, kazao je ambasador.

Felten je istakao da u Njemačkoj na Crnu Goru gledaju kao na luku stabilnosti na Zapadni Balkan koja poštuje međunarodno pravo i pravila međunarodnog multilateralnog poretka, jasno se izjašnjavajući protiv napada na Ukrajinu.

“Uz ocjenu da moramo zajedno da razumijemo da se agresorski ratovi ne vode samo oružjem već i dezinformacijama ukazao je na važnost jedinstva našeg društva i u Njemačkoj i u Crnoj Gori koje se mora jasno građanima demonstrirati”, navodi se u saopštenju.

