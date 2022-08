CDT: Partije nastavljaju sa podrivanjem demokratije

Podgorica, (MINA) – Političke partije u Crnoj Gori nastavljaju sa podrivanjem demokratije, ocijenili su iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

„Izglasavanjem “zetskih” zakona promijenjena je izborna jedinica Podgorica u sred izbornog procesa“, naveli su iz CDT-a na Tviteru /Twitter/.

Ta pojava se, kako su pojasnili, u literaturi zove gerrymandering i predstavlja opasnu izbornu manipulaciju.

„Partije nijesu izvukle pouke iz onakvog odlaganja izbora. Nastavljaju sa podrivanjem demokratije“, kazali su iz CDT-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS